За даними слідства, представник патрульної поліції Львівської області вимагав від місцевої мешканки 3,5 тисячі доларів за "вирішення питання" щодо мобілізації її родича до ЗСУ.

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​​Хабар за уникнення мобілізації

Він запевняв жінку, що має вплив на службових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки і за грошову винагороду може допомогти уникнути мобілізації її брату.

Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу. Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи.

Викриття злочину проводилося прокурорами спільно зі слідчим відділом теруправління ДБР у місті Львові.

Нагадаємо. Після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого була оголошена загальна мобілізація в Україні. В листопаді Верховна Рада продовжила дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів, до 19 лютого 2023 року. Згідно з чинним законодавством, вік, який підпадає під мобілізацію, становить 18 – 60 років. Усі чоловіки цього віку вважаються військовозобов'язаними і їх можуть мобілізувати. Є винятки, при яких можуть і не призвати.

Кого не можуть призвати на військову службу