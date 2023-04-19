П'яний львів'янин стріляв з вікна квартири: яке покарання йому загрожує

Вранці 19 квітня у Львові на вулиці Декарта невідомий стріляв з вікна квартири. Поліція вже затримала зловмисника.

Ним виявився 51-річний львів'янин. Відомо, що чоловік з вікна 3 поверху здійснив кілька пострілів.

Дивіться також 36 епізодів злочинів: подружжя з Київщини морило голодом і ґвалтувало маленьких дітей

Яка відповідальність загрожує стрілку

Правоохоронці Львівщини затримали жителя Львова. Зазначають, що на момент інциденту він був у стані алкогольного сп'яніння.

На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав. З квартири чоловіка вилучили предмет, схожий на мисливську рушницю, та гільзи. Усе скерували на експертне дослідження.

Львів'янин стріляв з вікна багатоповерхівки / Фото поліція Львівської області

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

У Києві чоловік обстріляв торговий кіоск: деталі справи

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.