П'яний львів'янин стріляв з вікна квартири: яке покарання йому загрожує
Джерело:Поліція Львівщини
Вранці 19 квітня у Львові на вулиці Декарта невідомий стріляв з вікна квартири. Поліція вже затримала зловмисника.
Ним виявився 51-річний львів'янин. Відомо, що чоловік з вікна 3 поверху здійснив кілька пострілів.
Дивіться також 36 епізодів злочинів: подружжя з Київщини морило голодом і ґвалтувало маленьких дітей
Яка відповідальність загрожує стрілку
Правоохоронці Львівщини затримали жителя Львова. Зазначають, що на момент інциденту він був у стані алкогольного сп'яніння.
На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав. З квартири чоловіка вилучили предмет, схожий на мисливську рушницю, та гільзи. Усе скерували на експертне дослідження.
Львів'янин стріляв з вікна багатоповерхівки / Фото поліція Львівської області
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.Зверніть увагу! Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
У Києві чоловік обстріляв торговий кіоск: деталі справи
- 10 квітня у столиці невідомий чоловік обстріляв торговий кіоск, в якому перебували люди. Як виявилося, між ним та продавцем магазину виник конфлікт. Після цього зловмисник повернувся до місця пригоди зі зброєю. Нецензурно висловлюючись, він здійснив декілька пострілів в кіоск.
- На щастя, ніхто не постраждав. Поліцейські провели обшук у квартирі 49-річного чоловіка. Слідчі затримали його та вилучили з оселі зброю, набої та одяг, в якому був зловмисник у момент скоєння злочину.
- Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Затриманому повідомили про підозру. Найближчим часом суд обере запобіжний захід. Чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.