Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в місті Києві, інформує 24 Канал. На щастя, ніхто не постраждав. Правопорушника затримали силовики, попередньо встановивши його особу та місце проживання. Розпочато кримінальне провадження.
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"Правоохоронці опитали свідків злочину та оглянули місце події, звідки вилучили три патрони та дві гільзи калібру 7,62. Поліцейські провели обшук у квартирі 49-річного чоловіка. Слідчі затримали його та вилучили з оселі зброю, набої і одяг, в якому був зловмисник у момент скоєння злочину", – йдеться у повідомленні поліції.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Затриманому повідомили про підозру. Найближчим часом суд обере запобіжний захід. Чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
Надзвичайні події у Києві: останнє
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