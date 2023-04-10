Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, сообщает 24 Канал. К счастью, никто не пострадал. Правонарушителя задержали силовики, предварительно установив его личность и место жительства. Возбуждено уголовное дело.
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"Правохранители опросили свидетелей преступления и осмотрели место происшествия, откуда изъяли три патрона и две гильзы калибра 7,62. Полицейские провели обыск в квартире 49-летнего мужчины. Следователи задержали его и изъяли из дома оружие, патроны и одежду, в которой находился злоумышленник в момент совершения преступления", – говорится в сообщении полиции.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Задержанному сообщили о подозрении. В ближайшее время суд изберет меру пресечения. Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.
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