Во вторник утром, 10 апреля, в Киевской городской государственной администрации сообщили, что было перекрыто движение по бульвару Николая Михновского и улицы Подвысоцкого. Впоследствии стало известно, что первым из перечисленных транспортных путей уже передвигаться можно.
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Что известно о ситуации
Заметим, что предыдущее название бульвара Михновского – бульвар "Дружбы народов". Произошла смена наименований в рамках дерусификации еще в декабре 2022 года.
Движение на бульваре Николая Михновского возобновлено. На улице Подвысоцкого – движение все еще перекрыто,
– говорится в сообщении.
Кроме того, там отмечено, что предприятие "Киевтеплоэнерго" локализовало повреждение теплосети на бульваре Михновского. Вместе с тем завершить ремонтные работы планируют в течение суток (10 апреля).
Где расположен бульвар Михновского (Дружбы народов): смотрите на карте от Google maps
Улица Подвысоцкого: ищите на карте от Google maps
Вспомним, что в рамках дерусификации вместе с бульваром "Дружбы народов" в Печерском районе также переименовали улицу Николая Раевского в – Павла Загребельного. Известен он всем как писатель благодаря роману "Диво", в котором, в частности, изображен Киев.