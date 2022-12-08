Улицы назвали в честь украинских деятелей. Бульвар Дружбы Народов переименовали в бульвар имени основателя украинской армии Николая Михновского.

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В столице уже переименовали 237 городских объектов

Мэр Киева Виталий Кричко подчеркнул, что процесс дерусификации в столице продолжается. Он добавил, что сейчас это крайне важно.

Мы должны избавиться от символов и названий, связанных со страной-агрессором, вывести старые советские и российские названия из столицы Украины навсегда. Россия не имеет никакого права на оккупацию нашей территории, нашей культуры, на переписку нашей истории,
– подчеркнул Виталий Кличко.

По его словам, в столице уже переименовано 237 городских объектов. В ноябре Киевсовет дерусифицировал 12 улиц столицы, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. В конце октября депутаты поддержали переименование более 40 улиц.

В начале сентября – также около 40 улиц. В частности, и улицу Московскую в центре города переименовали в улицу Князей Острожских. А в конце августа депутаты переименовали 95 киевских улиц, площадей и переулков.

На сегодняшнем заседании Киевсовета приняли новые названия еще 32 городских объекта.

Какие улицы переименовали 8 декабря:

В Голосеевском районе:

  • улицу Холмогорскую – на улицу Владимира Самойленко;
  • переулок Василия Жуковского – на переулок Леопольда Ященко;
  • улицу Маршала Говорова – на улицу Генерала Момота.

В Дарницком районе:

  • переулок Энгельса – на переулок Богдана-Игоря Антоныча;
  • переулок Тургенева – на переулок Александра Барвинского;
  • улицу Энгельса – на улицу Афанасия Сластиона.

В Деснянском районе:

  • улицу Кутузова – на улицу Ивана Кожедуба;
  • улицу Суворова – на улицу Сергея Котенко;
  • улицу Академика Курчатова – на улицу Ореста Левицкого.

В Печерском районе:

  • улицу Николая Раевского – на улицу Павла Загребельного;
  • бульвар Дружбы Народов – на бульвар Николая Михновского.

В Подольском районе:

  • переулок Одоевского – на переулок Александра Воинова;
  • улицу Достоевского – на улицу Энди Уоргола;
  • улицу Орскую – на улицу Василия Языка.

В Святошинском районе:

  • улицу Пришвина – на улицу Ивана Труша;
  • улицу Михаила Светлова – на улицу Александра Дорошкевича;
  • улицу Василия Алексухина – на улицу Степана Чобану;
  • улицу Генерала Авдеенко – на улицу Геннадия Матуляка;
  • улицу Генерала Потапова – на улицу Василия Доманицкого;
  • улицу Яснополянскую – на улицу Клима Чурюмова;
  • улицу Семьи Сосниных – на улицу Ивана Дзюбы.

В Соломенском районе:

  • улицу Ульяны Громовой – на улицу Екатерины Ступницкой;
  • улицу Юлиуса Фучика – на улицу Карела Чапека;
  • улицу Зои Космодемьянской – на улицу Софии Галечко;
  • улицу Металлистов – на улицу Михаила Брайчевского;
  • улицу Качалова – на улицу Владимира Качалы.

В Шевченковском районе:

  • улицу Тешебаева – на улицу Александра Бринжалы;
  • улицу Толбухина – на улицу Василия Данилевича;
  • переулок Крыловского – на переулок Архитектора Ивана Зарудного;
  • переулок Толбухина – на переулок Михаила Ялового;
  • улицу Академика Грекова – на улицу Родины Глаголевых;
  • улицу Кирпоноса – на улицу Всеволода Петрива.