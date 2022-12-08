В январе 2021 года эти изменения коснулись каждого украинца, который пользуется любыми услугами или покупает любые товары. Но, к сожалению, скандалы по языковому вопросу до сих пор продолжаются в нашей стране. Некоторые не понимают, почему все же важно общаться на государственном.

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Продавщица отказалась делать кофе из-за языка

Украинский TikTok-блогер, под ником Кавоман Артем, снимает разные видеообзоры о кофейнях. Он опубликовал ролик в сети из кафе на станции метро "Теремки", где у него и возник спор с работницей заведения по языковому вопросу.

Парень попросил женщину говорить по-украински. Такая просьба ее изрядно возмутила, она отказалась переходить на государственный и предложила купить блоггеру кофе в другом месте.

Артем напомнил работнице заведения о языковом законе. Однако и снова за свое: "Я никому ничего не должна". Она также отказалась делать парню кофе. Женщина также заявила, что "такие и разделяют людей".

По словам блоггера, кофе он так и не получил, женщина закрыла кофейню и куда-то ушла. Напоследок она добавила, что за парнем "кто должен прийти".

Как именно называется кафе – неизвестно, блоггер не отмечал этого в своем видео.

Как продавщица кофейни нахамила клиенту: смотрите видео

Предусматривается наказание в случае нарушения закона о языке