У січні 2021 ці зміни торкнулися кожного українця, який користується будь-якими послугами чи купує будь-які товари. Та, на жаль, скандали щодо мовного питання й досі тривають у нашій країні. Дехто не розуміє, чому все ж таки важливо спілкуватися державною.
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Продавчиня відмовилася робити каву через мову
Український TikTok-блогер, під ніком Кавоман Артем, знімає різні відеоогляди про кав'ярні. Він опублікував ролик у мережі з кав'ярні на станції метро "Теремки", де у нього і виникла суперечка з працівницею закладу щодо мовного питання.
Хлопець попросив жінку говорити українською. Таке прохання її неабияк обурило, вона відмовилася переходити на державну та запропонувала купити блогеру каву в іншому місці.
Артем нагадав працівниці закладу про мовний закон. Однак та знову за своє: "Я нікому нічого не винна". Вона також відмовилася робити хлопцеві каву. Жінка також заявила, що "такі й розділяють людей".
За словами блогера, каву він так і не отримав, жінка зачинила кав'ярню та кудись пішла. Наостанок вона додала, що за хлопцем "хтось має прийти".
Як саме називається кав'ярня – не відомо, блогер не зазначав цього у своєму відео.
Як продавчиня кав'ярні нахамила клієнтові: дивіться відео
Чи передбачається покарання у разі порушення закону про мову
- 16 липня 2022 року набрати чинності нові норми мовного закону.
- За результатами складеного протоколу про адміністративне правопорушення можливе рішення про стягнення у вигляді попередження або штрафу від 3400 до 8500 гривень, якщо порушення вчинено вперше, а штраф за повторне протягом року порушення – від 8500 до 11900 гривень. Також за повторне невиконання вимог уповноважено передбачено штраф від 1700 до 3400 гривень.
- Водночас штрафи можуть бути оскаржені в суді.