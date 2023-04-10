Из-за аварии образовался туман и пробка на дороге. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал.
Кстати Улицы российского Владивостока залило кипятком: из-за пар видимость в городе была нулевая
В Киеве из-за прорыва теплотрассы – настоящий апокалипсис
На обнародованных кадрах можно увидеть, что Печерский район Киева накрыл туман из-за прорыва теплотрассы в районе станции метро "Дружбы народов".
Местами плохая видимость на дороге, поскольку возник водяной пар, поднимающийся над горячей водой.
Прорыв достаточно мощный – вода интенсивным потоком течет по дороге.
Что говорят столичные власти
В КГГА заявили, что движение по проспекту Михновского и улицы Подвысоцкого затруднено из-за аварии на трубопроводе. Объезд осуществляется через улицу Товарную.
Позже власти сообщили, что "Киевтеплоэнерго" локализовало повреждение теплосети на бульваре Николая Михновского. Начата подготовка к ремонтным работам. Завершить их планируют в течение суток.
"Сегодня в 08:40 на Михновского, 24/2 произошло эксплуатационное повреждение магистрального трубопровода с утечкой теплоносителя наружу. Горячая вода попала на проезжую часть. Поврежденный трубопровод диаметром 700 миллиметров был введен в эксплуатацию в 1961 году", – рассказали в КГГА.
В Киеве туман из-за прорыва теплотрассы / фото полиции
В Киеве произошел прорыв теплотрассы / фото полиции
Сейчас на месте аварии образовалась большая пробка – в сторону Лыбидской. Водителей призывают планировать свой маршрут раньше времени.
В патрульной полиции Киева также подтвердили, что затруднено движение на бульваре Дружбы народов и улицы Подвысоцкого. Предварительно, на улице Подвысоцкого произошла авария на трубопроводе. Объезд осуществляется через улицу Товарную.
Учитывайте это при планировании маршрута движения,
– отметили правоохранители.
Что происходит сегодня в Киеве: смотрите видео
Автомобили уже стоят в пробках по боковым маленьким улицам, пытаясь объехать бульвар Дружбы народов.
Туман накрыл Печерский район / фото 24 Канала
Другие подобные случаи в Киеве
- В марте 2022 года Россия нанесла удар по Центральному вокзалу Киева. Поэтому серьезно пострадала большая теплотрасса.
- Тогда сообщалось, что обломки сбитой ракеты повредили теплотрассу, но повреждения позже устранили.
- А в январе 2020 года два этажа столичного ТРЦ Ocean Plaza затопило кипятком. Тогда произошла авария на теплотрассе: прорвало трубу диаметром в один метр. Горячая вода залила нулевой и первый этаж ТРЦ.
- Из-за аварии на теплотрассе кипяток размыл асфальт на дороге. А на дороге провалилась маршрутка, пассажиры которой спасались самостоятельно. До десяти человек получили ожоги разной степени тяжести и были вынуждены обратиться к врачам за помощью.