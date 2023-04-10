Из-за аварии образовался туман и пробка на дороге. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал.

Кстати Улицы российского Владивостока залило кипятком: из-за пар видимость в городе была нулевая

В Киеве из-за прорыва теплотрассы – настоящий апокалипсис

На обнародованных кадрах можно увидеть, что Печерский район Киева накрыл туман из-за прорыва теплотрассы в районе станции метро "Дружбы народов".

Местами плохая видимость на дороге, поскольку возник водяной пар, поднимающийся над горячей водой.

Прорыв достаточно мощный – вода интенсивным потоком течет по дороге.

Что говорят столичные власти

В КГГА заявили, что движение по проспекту Михновского и улицы Подвысоцкого затруднено из-за аварии на трубопроводе. Объезд осуществляется через улицу Товарную.

Позже власти сообщили, что "Киевтеплоэнерго" локализовало повреждение теплосети на бульваре Николая Михновского. Начата подготовка к ремонтным работам. Завершить их планируют в течение суток.

"Сегодня в 08:40 на Михновского, 24/2 произошло эксплуатационное повреждение магистрального трубопровода с утечкой теплоносителя наружу. Горячая вода попала на проезжую часть. Поврежденный трубопровод диаметром 700 миллиметров был введен в эксплуатацию в 1961 году", – рассказали в КГГА.



В Киеве туман из-за прорыва теплотрассы / фото полиции



В Киеве произошел прорыв теплотрассы / фото полиции

Сейчас на месте аварии образовалась большая пробка – в сторону Лыбидской. Водителей призывают планировать свой маршрут раньше времени.

В патрульной полиции Киева также подтвердили, что затруднено движение на бульваре Дружбы народов и улицы Подвысоцкого. Предварительно, на улице Подвысоцкого произошла авария на трубопроводе. Объезд осуществляется через улицу Товарную.

Учитывайте это при планировании маршрута движения,

– отметили правоохранители.

Что происходит сегодня в Киеве: смотрите видео

Автомобили уже стоят в пробках по боковым маленьким улицам, пытаясь объехать бульвар Дружбы народов.

Туман накрыл Печерский район / фото 24 Канала

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