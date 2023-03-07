Инцидент произошел 7 марта. По данным росСМИ, граждане страны-агрессора почти ничего не видят в городе, ведь пара достигает нескольких этажей, пишет 24 Канал.
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Что случилось во Владивостоке
Во Владивостоке порыв теплотрассы. 30 тысяч жителей остались без тепла и горячей воды,
– пишут росСМИ.
По их данным, в городе горячей водой залило улицы и площадь Луговой. Более того, местные издания пишут, что пара поднимается на несколько этажей, а видимость практически нулевая. Кроме того:
- 55 домов остались без тепла, хотя температура воздуха всего +4 градуса;
- из-за заливки кипятком пешеходных переходов россияне не могут пройти по некоторым улицам;
- в городе возникли пробки.
Однако росСМИ написали, что по состоянию на 5:30 7 марта пытаются устранить последствия прорыва теплотрассы. Более того, в течение дня аварийные бригады обещают поремонтировать поломку.
Улицы Владивостока залило кипятком / Фото росСМИ
Более того, враждебная пресса отмечает, что в течение последнего месяца это уже третий порыв теплотрассы во Владивостоке. В частности:
- 15 февраля из-за аварии без тепла и воды остались четыре тысячи жителей Владивостока;
- 6 марта на несколько часов отключали от теплоснабжения 23 многоквартирных дома.
Расходы россиян на войну
- Можно предположить, что российский диктатор не переживает за комфорт и благосостояние россиян, бросая их на верную гибель в Украине и не пытаясь сделать их жизнь хоть немного лучше.
- Однако Владимир Путин тратит деньги на войну в Украине. Так, только за год полномасштабной войны Россия потратила на агрессию 114,4 миллиарда долларов в год. Это треть всех доходов российского бюджета за 2021 год.
- Но стоит заметить, что Кремль начал войну против Украины еще в 2014 году – то есть 9 лет назад. Все это время Россия спонсирует боевиков, гауляйтеров и других предателей нашего государства. Подробнее о расходах Кремля на войну – читайте здесь.