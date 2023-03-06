Мониторинговая группа сообщила, что на востоке Минска наблюдается "сильная электромагнитная интерференция сигналов GPS/GLONASS". Простыми словами, в районе столицы Белоруссии начались препятствия в работе навигационных систем.

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Возле Минска препятствия в навигационных системах

Справка. GLONASS – советская/российская радионавигационная спутниковая система, разработанная по заказу Министерства обороны СССР.

В районе Минска GPS/GLONASS работает с препятствиями. То есть местоположение каких-либо средств, пользующихся этой навигацией, в частности самолетов, не совпадает с реальным местом пребывания.

Мониторинговая группа сообщила, что возле аэропорта "Минск" может находиться группировка ВС России. Там установлена система радиоэлектронной борьбы. Накануне она включалась еще тогда, когда российские войска отступали из Киева в марте 2022 года. А теперь, после "хлопка" в Мачулищах, РЭБ на том месте заработала снова.

В марте прошлого года мы рассказывали, что возле Национального аэропорта Минск может находиться командный центр белорусской группировки ВС России – "Площадь 400. Купол". Там установлена система РЭБ, которая работала с марта 22-го до отступления ВС России из Киевского направления. Текущие препятствия могут свидетельствовать, что РЭС на Куполе заработала снова. Также не исключено, что РЭБ мог быть включен и в район аэродрома "Мачулищи",

– рассказал "Белорусский Гаюн"

Мониторинговая группа отметила, что несмотря на то, что "Мачулищи" якобы находятся вне зоны препятствий, следует понимать, что карта строится на основе данных от гражданских самолетов, прежде всего летящих на низкой высоте.

То есть наиболее полные данные удается получать из сектора в районе Национального аэропорта "Минск", где самолеты взлетают и заходят на посадку. Над "Мачулищами", если самолеты и пролетают, то выше зоны действия РЭБ. А гражданская малая авиация в феврале 2023 снова перебазирована из "Мачулищ" на другие аэродромы Беларуси.

Отметим, что препятствия начались 27 февраля на следующий день после инцидента в Мачулищах. Вполне возможно, что РЭБ была резко включена для защиты от, например, дронов. Однако 28 февраля препятствия исчезли и снова появились 4 марта.

– сообщили в "Гаюн".

Что известно об инциденте в Мачулищах