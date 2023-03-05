Как сообщают правозащитники, облавы начались 4 марта и продолжились 5 марта.
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Правозащитный центр "Вясна" говорит, что случаев преследования и задержания уже есть не менее 10.
Сотрудники КГБ арестовывают всех, кого преследовали по административно-политическим статьям с 2020 по 2023 год. Людей после обысков увозят в СИЗО КГБ,
– говорят правозащитники.
Очевидно, репрессии усилились после "хлопка" на аэродроме Мачулищи под Минском. После этого появились сообщения о том, что на границе ужесточили пограничный контроль, а в розыск объявили выходца из Крыма, которого называют причастным к этому инциденту. Кроме того, в Беларуси начали проверять владельцев дронов.
Что известно об атаке на российский самолет
- 26 февраля в окрестностях военного аэродрома 50-й смешанной базы Военно-воздушных сил Беларуси в Мачулищах местные жители услышали несколько взрывов.
- По информации BYPOL, они явились результатом атаки дрона белорусских партизан на российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛС) А-50.
- Как заявил руководитель объединения бывших силовиков Александр Азаров, самолет, участвовавший в корректировке российских ракетных ударов по территории Украины, был поврежден, и "летать уже не сможет".
- Впоследствии белорусские партизаны показали полное видео с беспилотников, пробравшихся в российский самолет А-50 в Мачулищах.