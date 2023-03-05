Как сообщают правозащитники, облавы начались 4 марта и продолжились 5 марта.

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Правозащитный центр "Вясна" говорит, что случаев преследования и задержания уже есть не менее 10.

Сотрудники КГБ арестовывают всех, кого преследовали по административно-политическим статьям с 2020 по 2023 год. Людей после обысков увозят в СИЗО КГБ,

– говорят правозащитники.

Очевидно, репрессии усилились после "хлопка" на аэродроме Мачулищи под Минском. После этого появились сообщения о том, что на границе ужесточили пограничный контроль, а в розыск объявили выходца из Крыма, которого называют причастным к этому инциденту. Кроме того, в Беларуси начали проверять владельцев дронов.

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