Як повідомляють правозахисники, облави почалися 4 березня і продовжилися 5 березня.
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Правозахисний центр "Вясна" каже, що випадків переслідування та затримання вже є не менш як 10.
Співробітники КДБ заарештовують усіх, кого переслідували за адміністративно-політичними статтями з 2020 по 2023 рік. Людей після обшуків відвозять у СІЗО КДБ,
– кажуть правозахисники.
Очевидно, репресії посилилися після "бавовни" на аеродромі Мачулищі під Мінськом. Після цього з'явилися повідомлення про те, що на кордоні посилили прикордонний контроль, а в розшук оголосили вихідця з Криму, якого називають причетним до цього інциденту. Крім того, у Білорусі почали перевіряти власників дронів.
Що відомо про атаку на російський літак
- 26 лютого в околицях військового аеродрому 50-ї змішаної бази Військово-повітряних сил Білорусі в Мачулищах місцеві жителі почули кілька вибухів.
- За інформацією BYPOL, вони стали результатом атаки дрона білоруських партизанів на російський військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛС) А-50.
- Як заявив керівник об'єднання колишніх силовиків Олександр Азаров, літак, який брав участь у коригуванні російських ракетних ударів по території України, було пошкоджено, і "літати вже не зможе".
- Згодом білоруські партизани показали повне відео з безпілотників, які пробрались до російського літака А-50 в Мачулищах.