Інцидент трапився 7 березня. За даними росЗМІ, громадяни країни-агресора майже нічого не бачать у місті, адже пара сягає декількох поверхів, пише 24 Канал.

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Що трапилось у Владивостоці

У Владивостоці порив теплотраси. 30 тисяч жителів залишилися без тепла та гарячої води,

– пишуть росЗМІ.

За їхніми даними, в місті гарячою водою залило вулиці та площу Лугову. Ба більше, місцеві видання пишуть, що пара підіймається на декілька поверхів, а видимість практично нульова. Окрім того:

55 будинків залишились без тепла, хоч температура повітря всього +4 градуси;

через заливання кип'ятком пішохідних переходів росіяни не можуть пройти деякими вулицями;

у місті виникли затори.

Проте росЗМІ написали, що станом на 5:30 7 березня намагаються усунути наслідки прориву теплотраси. Ба більше, протягом дня аварійні бригади обіцяють поремонтувати ламання.

Вулиці Владивостока залило кип'ятком / Фото росЗМІ

Ба більше, ворожа преса зазначає, що протягом останнього місяця це вже третій порив теплотраси у Владивостоці. Зокрема:

15 лютого через аварію без тепла і води залишилися чотири тисячі мешканців Владивостоку;

6 березня на декілька годин відключали від теплопостачання 23 багатоквартирні будинки.

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