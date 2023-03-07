Інцидент трапився 7 березня. За даними росЗМІ, громадяни країни-агресора майже нічого не бачать у місті, адже пара сягає декількох поверхів, пише 24 Канал.
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Що трапилось у Владивостоці
У Владивостоці порив теплотраси. 30 тисяч жителів залишилися без тепла та гарячої води,
– пишуть росЗМІ.
За їхніми даними, в місті гарячою водою залило вулиці та площу Лугову. Ба більше, місцеві видання пишуть, що пара підіймається на декілька поверхів, а видимість практично нульова. Окрім того:
- 55 будинків залишились без тепла, хоч температура повітря всього +4 градуси;
- через заливання кип'ятком пішохідних переходів росіяни не можуть пройти деякими вулицями;
- у місті виникли затори.
Проте росЗМІ написали, що станом на 5:30 7 березня намагаються усунути наслідки прориву теплотраси. Ба більше, протягом дня аварійні бригади обіцяють поремонтувати ламання.
Вулиці Владивостока залило кип'ятком / Фото росЗМІ
Ба більше, ворожа преса зазначає, що протягом останнього місяця це вже третій порив теплотраси у Владивостоці. Зокрема:
- 15 лютого через аварію без тепла і води залишилися чотири тисячі мешканців Владивостоку;
- 6 березня на декілька годин відключали від теплопостачання 23 багатоквартирні будинки.
Витрати росіян на війну
- Можна припустити, що російський диктатор не переймається за комфорт та добробут росіян, кидаючи їх на вірну загибель в Україні та не намагаючись зробити їхнє життя хоч трохи кращим.
- Проте Владімір Путін витрачає гроші на війну в Україні. Так, тільки за рік повномасштабної війни Росія витратила на агресію 114,4 мільярда доларів за рік. Це третина всіх доходів російського бюджету за 2021 рік.
- Та, варто зауважити, що Кремль почав війну проти України ще у 2014 році – тобто 9 років тому. Увесь цей час Росія спонсорує бойовиків, гауляйтерів та інших зрадників нашої держави. Детальніше про витрати Кремля на війну – читайте тут.