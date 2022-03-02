Советник министра внутренних дел Геращенко заявил, что ПВО героически сбило вражескую ракету. Враг целился в один из центров управления. Удару подверглось командование Сухопутных войск на Лукьяновке.

Обратите внимание Целились по Минобороны, а обломки ракеты попали в вокзал – СМИ об ударе у вокзала Киева

Обломки ракеты упали у Южного железнодорожного вокзала.

Обломки сбитой ракеты повредили теплотрассу, но повреждения будут устранены уже к утру. Если бы эта ракета попала в цель в центре Киева, жертвы и разрушения были бы ужасными,

– заявил Геращенко.

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