Радник міністра внутрішніх справ Геращенко заявив, що ПВО героїчно збила ворожу ракету. Ворог цілився в один з центрів управління. Удару піддалося командування Сухопутних військ на Лук'янівці.
Зауважте Цілились по Міноборони, а уламки ракети влучили у вокзал, – ЗМІ про удар біля вокзалу Києва
Уламки ракети впали біля Південного залізничного вокзалу.
Уламки збитої ракети пошкодили теплотрасу, але пошкодження усунуть вже до ранку. Якби ця ракета потрапила в ціль десь у центрі Києва, жертви та руйнування були б жахливими,
– заявив Геращенко.
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