Радник міністра внутрішніх справ Геращенко заявив, що ПВО героїчно збила ворожу ракету. Ворог цілився в один з центрів управління. Удару піддалося командування Сухопутних військ на Лук'янівці.

Зауважте Цілились по Міноборони, а уламки ракети влучили у вокзал, – ЗМІ про удар біля вокзалу Києва

Уламки ракети впали біля Південного залізничного вокзалу.

Уламки збитої ракети пошкодили теплотрасу, але пошкодження усунуть вже до ранку. Якби ця ракета потрапила в ціль десь у центрі Києва, жертви та руйнування були б жахливими,

– заявив Геращенко.

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