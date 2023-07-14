Продавав наркотики з Еквадору: у Львові затримали експоліцейського з понад 3 кілограмами кокаїну

Колишній коп допомагав продавати кокаїн, що незаконно ввозився в Україну з Еквадору. При собі у нього були наркотики на 135 000 доларів.

Співробітники ДБР та ДВБ Нацполіції затримали колишнього правоохоронця у Львові. Також вони розкрили цілу злочинну схему.

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Що відомо про екскопа та його спільників

Затриманий наркоділок раніше був правоохоронцем. Він приєднався до злочинного угрупування. До нього також входили працівники митних органів та громадяни деяких країн Євросоюзу.

Наркоділки продавали кокаїн від одного кілограму за 45 000 доларів. Торгівля відбувалася в різних областях України. Колишнього поліцейського затримали, коли той намагався збути 3,3 кілограма наркотиків за 135 000 доларів.

Як кокаїн потрапляв до України

Спочатку зловмисники завозили заборонені речовини з Латинської Америки через один з портів Одеси. Задля цього вони створили схованку у контейнері.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії наркоділки вимушені були створити новий канал постачання. Вони завозили кокаїн через сухопутний кордон з Польщею на Львівщині. Однак правоохоронці знешкодили цей канал ввозу.

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