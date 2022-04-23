Люди готові їхати з "двохсотими": жахливі деталі евакуації з гарячих точок

Соціальна місія ПЦУ евакуюює людей із гарячих точок. Більшість дітей, яких вивозять, – важкохворі та потребують допомоги.

Про це в ефірі 24 каналу розповів Роман Холодов, керівник соціальної місії ПЦУ. Він особисто вивозить хворих дітей з-під лінії вогню.

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Діти хочуть втекти з пекла

Буває й таке, що у машині швидкої допомоги "пакується" до 11 людей. Люди готові їхати стоячи, в незручних умовах.

"Але діти розуміють, що таке війна, вони не жаліються і дуже хочуть втекти з того пекла. Вони бояться", – додав керівник соціальної місії .

Він навіть розповів, що під час евакуації люди були готові їхати із "двохсотими" в одній вантажній машині, коли не було місця. Вони просто хотіли втекти від жахіть – їм не потрібно було більше нічого, вони брали з собою лише документи та дітей.

Евакуювали понад 250 дітей

Вже вдалося евакуювати понад 250 дітей. Як він зазначив, більшість із діток – важкохворі. І за них говорять їхні батьки.

"Їхні мами, татусі, рідні та близькі люблять цю дитину не за якісь успіхи, а за те, що вона дихає. І коли ти вивозиш таку людину, відчуваєш любов і подяку матерів", – розповів Холодов.