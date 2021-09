Людство неприпустимо близько до ядерного знищення, – генсек ООН

Антоніу Гутерреш заявив, що людство перебуває неприпустимо близько до ядерного знищення. Наразі у світі зберігаються близько 14 тисяч одиниць такої зброї.

Генсек ООН Гутерреш закликав людство "розсіяти хмари ядерного конфлікту". Це стане можливим за умови ліквідації ядерної зброї.

У всьому світі зберігається близько 14 000 одиниць ядерної зброї. Людство залишається неприпустимо близьким до ядерного знищення,

– наголосив Гутерреш.

Людство веде безглузду війну

Гутерреш також заявив, що люди продовжують воювати з природою. Це – безглуздо і може призвести до самознищення.

Щоб зупинити війну, необхідні прихильність, амбіції та надійні зобов'язання всіх країн.

За словами Гутерреша, оголошення миру має стати пріоритетом для всіх і всюди.

Генсек ООН наголосив: усі знають про проблеми, які постали перед людством.

Загрози для світу

Раніше Гутерреш розповідав, що ситуація у світі нагадує 1945 рік. Головними загрозами є:

"терористи у кіберпросторі";

зміни клімату;

пандемія коронавірусу.

Допис Гутерреша:

