"Пістону" не було рівних: турнір пам'яті Героя Максима Кагала провели у Кременчуці

Турнір пам'яті Максима Кагала 8 липня провели у Кременчуці. "Пістон" був старшим лейтенантом бригади "Азов" та до останнього боронив Маріуполь від російських загарбників. Герой загинув 25 березня 2022 року.

Змагання приурочили до дня народження воїна – 5 липня. Рідні, друзі та побратими розповіли 24 Каналу, яким був "Пістон".

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"Він завжди тримає мене під руку"

Змагання влаштували друзі Героя разом з біговою спільнотою Кременчука "Steel Runners". Серед учасників професійні спортсмени та любителі, а ще мати українського воїна.

Мені приємно, що пам'ять про Максима жива і буде жити. Я думаю, якби Максимко був поряд з нами, а він зараз поряд, він би був дуже задоволений, що його справа, улюблені заняття спортом продовжуються в наших людях. Такі заходи повинні проходити кожного року. Найголовніше, що це пам'ять, яка не повинна ніколи нікуди подітися,

– наголосила мати Героя.

Жінка поділилася, що раніше займалася спортом. Тепер вже не те здоров'я. Втім, пані Тетяна завжди відчує підтримку сина.

Він завжди поряд, тримає мене під руку,

– зазначила мама.

Тетяна Кагал – мати Героя України "Пістона" / Фото надане 24 Каналу

"Аби пам'ять про Максима була сильною"

Турнір з кросфіту у пам'ять Максима Кагала проводять вже другий рік поспіль. Один з ініціаторів заходу – його найкращий друг з цивільного життя. Вони познайомилися ще у 7 класі та пронесли дружбу крізь роки.

Я вважаю це своїм обов'язком, відчуваю, що маю це робити, щоб пам'ять про Максима була сильною, щоб довкола цього руху виростало нове покоління сильних і патріотичних людей. Тому ми будемо надалі продовжувати та кожного року проводити цей захід,

– наголосив Артем Свергун.

У Кременчуці провели турнір пам'яті Максима Кагала / Фото надані 24 Каналу

Партнером на цьому заході виступила асоціація родин захисників "Азовсталі".

Я дуже люблю цитату Дениса Прокопенка: "Україна належить нам. Сміливим, справжнім та вірним". Для мене саме таким є "Пістон". Тому я вважаю за обов'язок пронести у собі його цінності та робити все, щоб його ім'я залишалось гучним навіть коли мене не стане. Це тепер частина сенсу нашого життя,

– підкреслила подруга Максима, представниця асоціації Ганна.

"Було важко, але я знав, що він дивиться зверху"

До змагань також долучилися бійці "Азову", оборонці "Азовсталі". "Пістон" був заступником та найкращим другом Дмитра Данілова в полку. "Шика" вдалося повернути з російського полону лише 6 травня 2023.

Захисник поділився, що просто не міг не виступити. Раніше разом з "Пістоном" вони брали участь у різноманітних забігах, змаганнях з кросфіту, каталися на велосипедах тощо.

Сьогодні був сам. Так, як я досить вже довго не виступав взагалі через те, що був у полоні, то все ж таки це був мандраж. Насправді в мене не було такого плеча підтримки, яке в мене завжди було в особі "Пістона". Був лише його портрет на банерах, які зробили організатори та його друзі. Було важко, але я знав, що він зверху дивиться, що я роблю,

– підкреслив Дмитро Данілов.

Додав, такий захід, безумовно, сподобався б Максиму. Він би обов'язково взяв участь у турнірі, який би був плюс-мінус у день його народження.

"Це його рідне місто, один з найулюбленіших видів спорту та гарна компанія. Він би зайняв призове місце навіть у категорії професіоналів. Це навіть не обговорюється, я в цьому дійсно майже впевнений", – зазначив Дмитро.

Найкращий друг та мати Максима Кагала / Фото надане 24 Каналу

"Під командуванням "Пістона" люди не боялися йти в бій"

Заступник командира бригади, підполковник Микита "Раз-Два" Надточій, розповів яким був "Пістон" на полі бою.

В бою він задавав темп, на нього рівнялися, під командуванням "Пістона" люди не боялися йти в бій. Він став професійним військовим,

– підкреслив "Раз-Два".

Додав, що Максим Кагал постійно брав участь у всіх змаганнях. У спорті йому справді не було рівних. Герой завжди викладався на 100% у всьому, що робив. Тож дуже доцільно вшанувати пам'ять воїна саме в такий спосіб, додав Надточій.

До турніру пам'яті "Пістона" долучилися його побратими з "Азову" / Фото надане 24 Каналу

Був прикладом самодисципліни та відданості справі

Азовець Давид Касаткін розповів, що дуже часто перетинався з Максимом не лише на службі, а й на спортивних змаганнях. Хоча воїни були в різних вагових категоріях та не змагалися між собою, однак, для "Хіміка" "Пістон" став прикладом самодисципліни та відданості справі, якою займаєшся. Тож сьогодні Максим Кагал точно стояв би на п'єдесталі.

Часто кажуть: "Пам'ятать про воїна житиме вічно". Я вважаю, що пам'ять живе доки до цього докладають зусилля люди навколо. За людину говорять її справи, для мене за честь відвідати такий захід і вшанувати Максима саме тут,

– підкреслив Касаткін.

Ще один з побратимів наголосив, що Максим Кагал – Герой України, який загинув в боях за Маріуполь. Важливо проводити такі заходи, як цей турнір, адже люди повинні знати справжніх Героїв нашого часу.

Війна вже йде 9 років, і невідомо скільки ще вона буде продовжуватися. Тому кожен підрозділ повинен з моменту загибелі бійця починати процес підготовки вшанування пам'яті,

– підкреслив побратим.

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У пам'ять про "Пістона" відкриють хаб

Артем Свергун розповів, що на честь Героя у Кременчуці зведуть спортивний комплекс. Хаб "Пістона" буде місцем, куди молодь зможе приходити і ставати кращою.

Хочеться, щоб він був. Це бажання не моє, а Максимка. "Пістон" дуже цьому радів, і це, так би мовити, продовження його справи, його життя. Він дуже любив спорт, буде задоволений, як ми його мрію зможемо реалізувати,

– зазначила мати Героя України.

Максим Кагал загинув 25 березня під час оборони Маріуполя. Повернути тіло Героя з "Азовсталі" вдалося лише через 9 місяців у результаті обміну. Його ідентифікували за експертизою ДНК.5 січня у Києві попрощалися з Максимом Кагалом. Спочатку на базі, а потім на Байковому кладовищі. 16 січня його поховали в рідному Кременчуці.

24 Канал приносить щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять і Слава Герою!