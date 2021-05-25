У Малі військові арештували президента і прем’єра: в ООН вже відреагували

Військові у Малі 24 травня арештували президента Ба Ндао, прем'єр-міністра Моктара Уана і нового главу Міноборони Сулеймана Дукура. Місія ООН вже відрегувала на інцидент та закликала звільнити політиків.

ООН у спільній заяві назвали такі вчинки спробою насильницького захоплення влади. Окрім того, делегація ECOWAS оголосила про приїзд.

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Арешт політиків в Малі

Видання АР пише, що бойовики 24 травня арештувала політиків. Це сталось через рішення не включати до складу до нового уряду главу МВС Модібо Коне та міністра оборони Садіо Камара, які є прихильниками терористів.

Варто сказати, що арештовані – представники перехідного уряду, який сформувався у вересні 2020 року після серпневого військового перевороту. Тоді очільника уряду мала обирати комісія, сформована військовою хунтою, яка називала себе Нацкомітетом порятунку народу. Команда політиків мала працювати протягом 18 місяців.

Організації закликають звільнити політиків

До спільної заяви місії ООН приєдналось:

Організація об'єднаних Націй (ООН),

Африканський і Європейський союзи,

Економічне співтовариство західноафриканських держав (ECOWAS),

США, Німеччина і Велика Британія.

Вони заявили, що засуджують спробу державного перевороту, вимагають звільнити політиків та підтримують владу, яка сформувалась в країні.

Також вони додали, що схвалюють приїзд 25 травня делегації ECOWAS та готові співпрацювати з нею для відновлення перехідного періоду в країні.

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Коротко про події в Малі

Миротворча місія ООН у Малі ще з 2013 року. Все через те, що в країні відбувалися повстання бойовиків-ісламістів.

Через військовий переворот у серпні 2020 року президент Ібрагім Бубакар Кейта пішов у відставку та розпустили парламент.

Бойовики 2 та 10 січня порушували мир, – спочатку підірвали французький БТР, а згодом обстріляли базу миротворців ООН. Загинуло понад 20 людей.

У квітня 2021 року бойовики знову напали на базу миротворців ООН. Загинули чотири військових-миротворці, ще майже 20 постраждали.

восьма за площею країна Африки, яка була французькою колонією та стала незалежною лише 60 років тому. У цей період там вже відбулось 3 держперевороти.