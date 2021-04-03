У Малі бойовики атакували базу ООН: загинули миротворці
Терористи скоїли напад на базу миротворців ООН на північно-західній Африці. Загинули чотири військових-миротворці, ще майже 20 постраждали.
Джерело:сайт місії ООН в Малі
Як повідомив прессекретар Генерального секретаря місії ООН у Малі Стефан Дюжаррі, усі загиблі були громадянами Чаду. Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих.
Генеральний секретар рішуче засудив атаку, яку організували бойовики в місті Агелхок у регіоні Кідал. Втім, він похвалив мужність і хоробрість миротворців, які відбивали атаку.
Дюжаррі нагадав, що напади на миротворців можуть становити військові злочини, згідно з міжнародним правом. Він закликає владу Малі докласти всіх можливих зусиль для виявлення та швидкого притягнення до відповідальності винних у цій атаці.
Ситуація в Малі
- ООН розгорнули миротворчу місію у Малі ще у 2013 році через те, що в країні відбувалися повстання бойовиків-ісламістів.
- У серпні 2020 року у Малі трапився військовий переворот. Він призвів до відставки президента Ібрагіма Бубакара Кейта та розпуску парламенту.
- Атаки на місії ООН почалися на початку 2021 року.
- 2 січня 2021 року бойовики підірвали французький бронетранспортер. Через це 2 миротворців загинули, а ще 1 – постраждав.
- 10 січня бойовики обстріляли базу миротворців ООН. Внаслідок цього постраждали 20 військовослужбовців.
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