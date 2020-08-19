У північноафриканській країні Малі розпочався заколот військових, метою якого є відставка президента Ібрагіма Бубакара Кейти. Наразі бійці захопили частину чиновників уряду.

Про те, як розгортаються події під час заколоту військових у Малі, пише видання Al Jazeera.

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Усе почалося з військової бази в місті Каті, що за 15 кілометрів від Бамако – столиці країни. Звідти колони військової техніки рушили просто в столицю.

З самого початку військові захопили кількох місцевих міністрів. Була й інформація про арешт прем'єр-міністра Бубу Сіссе, а також президента країни Ібрагіма Бубакара Кейту. Втім інші джерела її заперечують, мовляв, президент сховався на базі миротворців ООН, а згодом був евакуйований.

На центральній площі Бамако біля монументу незалежності зібралися кілька тисяч прихильників заколоту, які закликають президента Малі піти у відставку. Вони звинувачують його в корупції та економічній кризі.

У цей же час іноземні посольства радили своїм громадянам уникати виходу на вулицю, щоб не наражатися на небезпеку.

It remains unclear how much of the military has mutinied - unnamed security source cited by Reuters merely stated: 'Yes, mutiny. The military has taken up arms'#Mali #breaking https://t.co/cYa7dKnFPx pic.twitter.com/ShHC2ffElE — Sarwar (@ferozwala) August 18, 2020

A second video Received from Mali taken earlier today showing convoy of troops amid unconfirmed reports of a possible mutiny.

A number of embassies have asked their citizens to stay home following sound of gunfire at an army base. pic.twitter.com/aHsct3fK1f — Samira Sawlani (@samirasawlani) August 18, 2020

Реакція влади Малі й світу

Уряд Малі закликав військових припинити заколот і розпочати діалог для вирішення непорозумінь. Для розуміння, криза в Малі між урядом і частиною армії триває вже певний час.

Також засудили такі події в Економічному співтоваристві країн західної Африки. Там попросили солдатів повернутися в казарми, а всім сторонам конфлікту вдатися до діалогу.

Вже встигли засудити переворот і в ЄС. Верховний представник Євросоюзу Жозеп Боррель наголосив, що в спілці відкидають будь-які антиконституційні зміни.

Це жодним чином не може бути відповіддю на глибоку суспільно-політичну кризу, яка вражає Малі протягом кількох місяців,

– наголосив Боррель.

L’UE condamne fermement la tentative de coup d’Etat en cours au Mali et rejette tout changement anti-constitutionnel. Ceci ne peut en aucun cas être une réponse à la profonde crise socio-politique qui frappe le Mali depuis plusieurs mois #AUEU https://t.co/L8airgRjy3 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 18, 2020

Коротко про кризу в Малі