У Малі військові влаштували заколот й арештували керівництво країни
У північноафриканській країні Малі розпочався заколот військових, метою якого є відставка президента Ібрагіма Бубакара Кейти. Наразі бійці захопили частину чиновників уряду.
Про те, як розгортаються події під час заколоту військових у Малі, пише видання Al Jazeera.
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Усе почалося з військової бази в місті Каті, що за 15 кілометрів від Бамако – столиці країни. Звідти колони військової техніки рушили просто в столицю.
З самого початку військові захопили кількох місцевих міністрів. Була й інформація про арешт прем'єр-міністра Бубу Сіссе, а також президента країни Ібрагіма Бубакара Кейту. Втім інші джерела її заперечують, мовляв, президент сховався на базі миротворців ООН, а згодом був евакуйований.
На центральній площі Бамако біля монументу незалежності зібралися кілька тисяч прихильників заколоту, які закликають президента Малі піти у відставку. Вони звинувачують його в корупції та економічній кризі.
У цей же час іноземні посольства радили своїм громадянам уникати виходу на вулицю, щоб не наражатися на небезпеку.
Реакція влади Малі й світу
Уряд Малі закликав військових припинити заколот і розпочати діалог для вирішення непорозумінь. Для розуміння, криза в Малі між урядом і частиною армії триває вже певний час.
Також засудили такі події в Економічному співтоваристві країн західної Африки. Там попросили солдатів повернутися в казарми, а всім сторонам конфлікту вдатися до діалогу.
Вже встигли засудити переворот і в ЄС. Верховний представник Євросоюзу Жозеп Боррель наголосив, що в спілці відкидають будь-які антиконституційні зміни.
Це жодним чином не може бути відповіддю на глибоку суспільно-політичну кризу, яка вражає Малі протягом кількох місяців,
– наголосив Боррель.
Коротко про кризу в Малі
- Нині в країні тривають великі антиурядові протести, в яких вже загинули щонайменше 14 людей. Учасники звинувачують президента в корупції і невмінні впоратися з економічною кризою.
- Раніше країна була французькою колонією, а стала незалежною державою лише 60 років тому. За цей час там відбулися вже 3 державні перевороти.