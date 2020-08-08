На сході африканської країни Буркіна-Фасо 7 серпня група озброєних бойовиків напала на ринок великої рогатої худоби. Бойовики просто розстріляли натовп, внаслідок чого загинули щонайменше 20 людей.

Після розстрілу мирних мешканців на ринку озброєні люди просто втекли з ринку, а, можливо, і з села, пише Al Jazeera.

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Подія трапилася на сході Буркіна-Фасо – у маленькому провінційному селі Фада Нґурма. Після цього армія країни оточила село, але бойовиків не змогли швидко знайти, а потім пошуки затягнулися.

Наразі мотиви нападників невідомі. Внаслідок їхньої атаки загинули щонайменше 20 людей, ще декілька десятків отримали численні поранення.

Село Фада Нґурма на сході Буркіна-Фасо: карта

Що відомо про безпекову ситуацію в Буркіна-Фасо