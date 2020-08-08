У Буркіна-Фасо група бойовиків розстріляла людей на ринку: щонайменше 20 загиблих
На сході африканської країни Буркіна-Фасо 7 серпня група озброєних бойовиків напала на ринок великої рогатої худоби. Бойовики просто розстріляли натовп, внаслідок чого загинули щонайменше 20 людей.
Після розстрілу мирних мешканців на ринку озброєні люди просто втекли з ринку, а, можливо, і з села, пише Al Jazeera.
Цікаво Захоплення заручників в банку у Франції: терориста затримали – деталі, фото, відео
Подія трапилася на сході Буркіна-Фасо – у маленькому провінційному селі Фада Нґурма. Після цього армія країни оточила село, але бойовиків не змогли швидко знайти, а потім пошуки затягнулися.
Наразі мотиви нападників невідомі. Внаслідок їхньої атаки загинули щонайменше 20 людей, ще декілька десятків отримали численні поранення.
Село Фада Нґурма на сході Буркіна-Фасо: карта
Що відомо про безпекову ситуацію в Буркіна-Фасо
- У Буркіна-Фасо такі напади не є поодинокими й рідкісними випадками. Зокрема один з останніх відбувся в травні 2020 року в сусідньому селі Компіенга. Тоді загинули 25 людей.
- На території африканської країни діють кілька озброєних угруповань, пов'язаних з "Аль-Каїдою" й "ІДІЛ". Армія Буркіна-Фасо веде проти них постійну боротьбу. Втім поки ніхто з них не взяв на себе відповідальність за цей напад.