В Буркина-Фасо группа боевиков расстреляла людей на рынке: по меньшей мере 20 погибших
На востоке африканской страны Буркина-Фасо 7 августа группа вооруженных боевиков напала на рынок крупного рогатого скота. Боевики просто расстреляли толпу, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек.
После расстрела мирных жителей на рынке вооруженные люди просто сбежали с рынка, а, возможно, и из деревни, пишет Al Jazeera.
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Происшествие случилось на востоке Буркина-Фасо – в маленьком провинциальном селе Фада Нгурма. После этого армия страны окружила село, но боевиков не смогли быстро найти, а потом поиски затянулись.
Сейчас мотивы нападавших неизвестны. Вследствие их атаки погибли по меньшей мере 20 человек, еще несколько десятков получили многочисленные ранения.
Село Фада Нгурма на востоке Буркина-Фасо: карта
Что известно о безопасности в Буркина-Фасо
- В Буркина-Фасо такие нападения не редкость. В частности одно из последних произошло в мае 2020 года в соседнем селе Компиенга. Тогда погибли 25 человек.
- На территории африканской страны действуют несколько вооруженных группировок, связанных с "Аль-Каидой" и "ИГИЛ". Армия Буркина-Фасо ведет против них постоянную борьбу. Впрочем, пока никто из них не взял на себя ответственность за это нападение.