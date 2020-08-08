На востоке африканской страны Буркина-Фасо 7 августа группа вооруженных боевиков напала на рынок крупного рогатого скота. Боевики просто расстреляли толпу, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек.

После расстрела мирных жителей на рынке вооруженные люди просто сбежали с рынка, а, возможно, и из деревни, пишет Al Jazeera.

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Происшествие случилось на востоке Буркина-Фасо – в маленьком провинциальном селе Фада Нгурма. После этого армия страны окружила село, но боевиков не смогли быстро найти, а потом поиски затянулись.

Сейчас мотивы нападавших неизвестны. Вследствие их атаки погибли по меньшей мере 20 человек, еще несколько десятков получили многочисленные ранения.

Село Фада Нгурма на востоке Буркина-Фасо: карта

Что известно о безопасности в Буркина-Фасо