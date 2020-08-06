В городе Гавр, что во Франции, мужчина захватил в заложники несколько человек в банке. Террорист вооружен и имеет по меньшей мере одно ружье.

В отделение банка, расположенное в центре Гавра – на бульваре Страсбург, он ворвался около 16:45. Тогда в помещении находились 6 клиентов. Об этом пишет Le Parisien.

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Прежде, чем нападающий успел закрыть все выходы из банка, одному заложнику удалось выбежать из здания. Впоследствии сам террорист выпустил двух заложников: одного – около 17:35, а другого – около 18:50.

An armed man took 6 persons as #hostage in a bank in #Havre in north-western #France. The drama began at 1630 local time & 3 hostages have been released. Special teams of French police have surrounded the area & are negotiating. @FranceinIndia @francediplo #hostagecrisis #MIG pic.twitter.com/02dNU4SKVr — MEDIA INDIA GROUP (@mediaindiagroup) August 6, 2020

Сейчас он удерживает 3 человек. Свое оружие террорист пока не использовал: внутри здания не было слышно ни одного выстрела.

Французская полиция уже оцепила захваченное отделение банка и ведет переговоры с террористом. На спецоперацию брошены стражи порядка всего города.

Prise d’otages au #Havre : arrivée sur place de la colonne du Raid en bus. Cinq personnes sont toujours retenues dans la banque, une femme a pu être libérée pic.twitter.com/SDhBWNFn6U — MC Nouvellon (@macha_mcn) August 6, 2020

Люди наблюдают за действиями полиции: видео

Le #Havre

️Prise d'otages à la Bred

️Toujours en attente du dénouement... pic.twitter.com/QetJWpQ3z0 — Benoît Donckele (@benoit_donckele) August 6, 2020

Что известно о террористе и какие требования он предъявляет

Это 34-летний мужчина, которого уже неоднократно привлекали к ответственности во Франции.

В частности, за:

Незаконное ношение оружия.

Угон.

Французские правоохранители говорят, что мужчина страдает от серьезных психологических расстройств биполярного типа.

Какие требования выдвинул террорист

Они запутанные, но из того, что смогли разобрать правоохранители, это:

Просьба о свободе для палестинских детей, которые "незаконно заключены в Израиле".

Просьба о доступе для палестинцев, которым исполнилось 40 лет, к эспланаде мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Интересно, что отделение захваченного банка расположено вблизи городского отделения полиции.

Справка: Гавр является городом, который расположен в регионе Верхняя Нормандия, что в департаменте Приморская Сена. Он расположен у места впадения реки Сены в пролив Ла-Манш, а его название дословно переводится как "гавань".



Порт Гавра второй по величине во Франции после порта Марселя и имеет крупнейший контейнерный терминал во Франции. В городе проживает около 200 тысяч человек.

Гавр на карте Франции: