Захват заложников в банке во Франции: террорист выдвинул странные требования – фото, видео
В городе Гавр, что во Франции, мужчина захватил в заложники несколько человек в банке. Террорист вооружен и имеет по меньшей мере одно ружье.
В отделение банка, расположенное в центре Гавра – на бульваре Страсбург, он ворвался около 16:45. Тогда в помещении находились 6 клиентов. Об этом пишет Le Parisien.
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Прежде, чем нападающий успел закрыть все выходы из банка, одному заложнику удалось выбежать из здания. Впоследствии сам террорист выпустил двух заложников: одного – около 17:35, а другого – около 18:50.
Сейчас он удерживает 3 человек. Свое оружие террорист пока не использовал: внутри здания не было слышно ни одного выстрела.
Французская полиция уже оцепила захваченное отделение банка и ведет переговоры с террористом. На спецоперацию брошены стражи порядка всего города.
Что известно о террористе и какие требования он предъявляет
Это 34-летний мужчина, которого уже неоднократно привлекали к ответственности во Франции.
В частности, за:
- Незаконное ношение оружия.
- Угон.
Французские правоохранители говорят, что мужчина страдает от серьезных психологических расстройств биполярного типа.
Какие требования выдвинул террорист
Они запутанные, но из того, что смогли разобрать правоохранители, это:
- Просьба о свободе для палестинских детей, которые "незаконно заключены в Израиле".
- Просьба о доступе для палестинцев, которым исполнилось 40 лет, к эспланаде мечети Аль-Акса в Иерусалиме.
Интересно, что отделение захваченного банка расположено вблизи городского отделения полиции.
Гавр на карте Франции: