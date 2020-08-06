Захоплення заручників в банку у Франції: терорист висунув дивні вимоги – фото, відео
У місті Гавр, що у Франції, чоловік захопив у заручники кількох людей в банку. Терорист озброєний та має щонайменше одну рушницю.
У відділення банку, що розташоване у центрі Гавра – на бульварі Страсбурга, він увірвався близько 16:45. Тоді в приміщенні перебували 6 клієнтів. Про це пише Le Parisien.
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Перш, ніж нападник встиг закрити усі виходи з банку, одному заручнику вдалося вибігти із будівлі. Згодом сам терорист випустив двох заручників: одного – близько 17:35, а іншого – близько 18:50.
Наразі він утримує 3 людей. Свою зброю терорист поки не використовував: всередині будівлі не було чутно жодного пострілу.
Французька поліція вже оточила захоплене відділення банку та веде переговори з терористом. На спецоперацію кинуті правоохоронці всього міста.
Що відомо про терориста і які вимоги він висуває
Це 34-річнимй чоловік, якого вже неодноразово притягували до відповідальності у Франції.
Зокрема, за:
- Незаконне носіння зброї.
- Викрадення.
Французькі правоохоронці кажуть, що чоловік страждає від серйозних психологічних розладів біполярного типу.
Які вимоги висунув терорист
Вони заплутані, але з того, що змогли розібрати правоохоронці, це:
- Прохання про свободу для палестинських дітей, що "незаконно ув’язнені в Ізраїлі".
- Прохання про доступ для палестинців, яким виповнилось 40 років, до еспланади мечеті Аль-Акса в Єрусалимі.
Цікаво, що відділення захопленого банку розташоване поблизу міського відділення поліції.
Гавр на карті Франції: