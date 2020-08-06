У місті Гавр, що у Франції, чоловік захопив у заручники кількох людей в банку. Терорист озброєний та має щонайменше одну рушницю.

У відділення банку, що розташоване у центрі Гавра – на бульварі Страсбурга, він увірвався близько 16:45. Тоді в приміщенні перебували 6 клієнтів. Про це пише Le Parisien.

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Перш, ніж нападник встиг закрити усі виходи з банку, одному заручнику вдалося вибігти із будівлі. Згодом сам терорист випустив двох заручників: одного – близько 17:35, а іншого – близько 18:50.

An armed man took 6 persons as #hostage in a bank in #Havre in north-western #France. The drama began at 1630 local time & 3 hostages have been released. Special teams of French police have surrounded the area & are negotiating. @FranceinIndia @francediplo #hostagecrisis #MIG pic.twitter.com/02dNU4SKVr — MEDIA INDIA GROUP (@mediaindiagroup) August 6, 2020

Наразі він утримує 3 людей. Свою зброю терорист поки не використовував: всередині будівлі не було чутно жодного пострілу.

Французька поліція вже оточила захоплене відділення банку та веде переговори з терористом. На спецоперацію кинуті правоохоронці всього міста.

Prise d’otages au #Havre : arrivée sur place de la colonne du Raid en bus. Cinq personnes sont toujours retenues dans la banque, une femme a pu être libérée pic.twitter.com/SDhBWNFn6U — MC Nouvellon (@macha_mcn) August 6, 2020

Люди спостерігають за діями поліції: відео

Le #Havre

️Prise d'otages à la Bred

️Toujours en attente du dénouement... pic.twitter.com/QetJWpQ3z0 — Benoît Donckele (@benoit_donckele) August 6, 2020

Що відомо про терориста і які вимоги він висуває

Це 34-річнимй чоловік, якого вже неодноразово притягували до відповідальності у Франції.

Зокрема, за:

Незаконне носіння зброї.

Викрадення.

Французькі правоохоронці кажуть, що чоловік страждає від серйозних психологічних розладів біполярного типу.

Які вимоги висунув терорист

Вони заплутані, але з того, що змогли розібрати правоохоронці, це:

Прохання про свободу для палестинських дітей, що "незаконно ув’язнені в Ізраїлі".

Прохання про доступ для палестинців, яким виповнилось 40 років, до еспланади мечеті Аль-Акса в Єрусалимі.

Цікаво, що відділення захопленого банку розташоване поблизу міського відділення поліції.

Довідка: Гавр є містом і муніципалітетом, розташований у регіоні Верхня Нормандія, що у департаменті Приморська Сена. Місто розміщується біля місця впадання ріки Сени у протоку Ла-Манш, а його назва дослівно перекладається як "гавань".



Порт Гавра є другим за величиною у Франції після порту Марселя і має найбільший контейнерний термінал у Франції.У місті проживає близько 200 тисяч людей.

Гавр на карті Франції: