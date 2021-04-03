В Мали боевики атаковали базу ООН: погибли миротворцы
Террористы совершили нападение на базу миротворцев ООН на северо-западной Африке. Погибли четверо военных-миротворцев, еще 20 пострадали.
Источник:сайт миссии ООН в Мали
Как сообщил пресс-секретарь Генерального секретаря миссии ООН в Мали Стефан Дюжарри, все погибшие были гражданами Чада. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.
Ранее В Индонезии на католическую церковь напал террорист-смертник: фото, видео
Генеральный секретарь решительно осудил атаку, которую организовали боевики в городе Агелхок в регионе Кидал. Впрочем, он похвалил мужество и храбрость миротворцев, которые отражали атаку.
Дюжарри напомнил, что нападения на миротворцев определяются как военные преступления, согласно международному праву. Он призывает власти Мали приложить все возможные усилия для выявления и быстрого привлечения к ответственности виновных в этой атаке.
Ситуация в Мали
- ООН развернули миротворческую миссию в Мали еще в 2013 году из-за того, что в стране происходили восстания боевиков-исламистов.
- В августе 2020 года в Мали произошел военный переворот. Он привел к отставке президента Ибрагима Бубакара Кейта и роспуску парламента.
- Атаки на миссии ООН начались в начале 2021 года.
- 2 января 2021 года боевики взорвали французский бронетранспортер. Из-за этого 2 миротворцев погибли, а еще 1 – пострадал.
- 10 января боевики обстреляли базу миротворцев ООН. В результате пострадали 20 военнослужащих.
Поделиться новостью