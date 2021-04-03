Как сообщил пресс-секретарь Генерального секретаря миссии ООН в Мали Стефан Дюжарри, все погибшие были гражданами Чада. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

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Генеральный секретарь решительно осудил атаку, которую организовали боевики в городе Агелхок в регионе Кидал. Впрочем, он похвалил мужество и храбрость миротворцев, которые отражали атаку.

Дюжарри напомнил, что нападения на миротворцев определяются как военные преступления, согласно международному праву. Он призывает власти Мали приложить все возможные усилия для выявления и быстрого привлечения к ответственности виновных в этой атаке.

Ситуация в Мали