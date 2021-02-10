В Мали обстреляли базу миротворцев ООН: есть пострадавшие
В центре Мали 10 января боевики обстреляли базу миротворцев ООН. В результате пострадали 20 военнослужащих.
Источник:Alarabiya News
Обстрелы базы ООН
Боевики стреляли около 9:00 утра по киевскому времени. Об этом сообщил представитель миссии ООН "Минусма" Оливье Сальгадо.
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Боевики атаковали временную базу вблизи разрушенного села Керен, штат Сахельс.
По словам Сальгадо база была "нацелена прямой и косвенной стрельбой".
Он не уточнил, кто именно обстрелял миротворцев. Однако заметим, связанные с "Аль-Каидой" и "Исламским государством" группы боевиков регулярно совершают нападения на миротворцев в этом регионе.
Ситуация в Мали
- ООН развернули миротворческую миссию в Мали еще в 2013 году. Все потому, что в стране происходили восстания боевиков-исламистов.
- В августе 2020 года в Мали произошел военный переворот. Он привел к отставке президента Ибрагима Бубакара Кейта и роспуску парламента.
- 2 января 2021 года боевики взорвали французский бронетранспортер. Из-за этого 2 миротворцев погибли, а еще 1 – пострадал.
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