В центре Мали 10 января боевики обстреляли базу миротворцев ООН. В результате пострадали 20 военнослужащих.

Обстрелы базы ООН

Боевики стреляли около 9:00 утра по киевскому времени. Об этом сообщил представитель миссии ООН "Минусма" Оливье Сальгадо.

Читайте также В Мали взорвали французский БТР: есть погибшие

Боевики атаковали временную базу вблизи разрушенного села Керен, штат Сахельс.

По словам Сальгадо база была "нацелена прямой и косвенной стрельбой".

Он не уточнил, кто именно обстрелял миротворцев. Однако заметим, связанные с "Аль-Каидой" и "Исламским государством" группы боевиков регулярно совершают нападения на миротворцев в этом регионе.

Ситуация в Мали