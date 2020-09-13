Після серпневого військового перевороту в Малі вирішили створити перехідний уряд. Працюватиме він протягом 18 місяців, його очільника обере комісія, сформована військовою хунтою.

Через три тижні після серпневого військового путчу в Малі відбулися переговори про формування перехідного уряду, повідомляє DW.

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До складу перехідного уряду ввійдуть 25 людей, працюватиме він 18 місяців. Про це 12 вересня домовилися учасники багатоденних консультацій у столиці Малі – місті Бамако.

Передбачили також перехідну раду, до якої увійдуть представники різних громадських груп, загалом 121 людина.

Згідно з домовленостями, главу перехідного уряду та його заступника обере спеціальна комісія. Її формуватиме військова хунта, яка назвала себе Національним комітетом порятунку народу.

Водночас ні тимчасового главу держави, ні його заступника після закінчення перехідного періоду не зможуть обирати на державні посади.

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Ситуація у Малі: що відомо

Протести в західноафриканській країні почалися в березні 2020 року . Приводом стало рішення Конституційного суду про скасування в низці виборчих дільниць результатів голосування на парламентських виборах. Завдяки цьому партія Ібрагіма Бубакара Кейти, який тоді був президентом республіки, змогла зберегти більшість у парламенті.

в західноафриканській країні . Приводом стало рішення Конституційного суду про скасування в низці виборчих дільниць результатів голосування на парламентських виборах. Завдяки цьому партія Ібрагіма Бубакара Кейти, який тоді був президентом республіки, змогла зберегти більшість у парламенті. У червні протести в Малі стали масовими . Демонстранти виступали проти зубожіння населення, зростання корупції та активізації дій екстремістських угруповань. Люди вимагали відставки президента та уряду. Для розгону протестувальників поліція застосувала сльозогінний газ.

. Демонстранти виступали проти зубожіння населення, зростання корупції та активізації дій екстремістських угруповань. Люди вимагали відставки президента та уряду. Для розгону протестувальників поліція застосувала сльозогінний газ. У серпні військові за одну добу захопили владу, президент Кейта та прем'єр-міністр Бубу Сіссе арештували. Глава держави пішов у відставку. Пізніше його евакуювали в Об'єднані Арабські Емірати на лікування.