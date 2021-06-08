Не відійшли далеко від класичних формулювань, – Малюська про 4 критерії визначення олігархів

Рада нацбезпеки і оборони України сформулювала 4 критерії, за якими людину можна назвати олігархом. Їх встановили відповідно до класичного визначення.

Мовиться про людину, яка впливає на політику завдяки своїм значним матеріальним статкам. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

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"А це відбувається через вплив на політиків і медіа. Тобто ми не відійшли далеко від класичних визначень олігархів", – він зазначив.

Про які 4 критерії мовиться? Відповідно до законопроєкту, олігархом є та людина, яка відповідає трьом з чотирьох критеріїв: бере участь у політичному житті;

є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання;

підтверджена вартість активів не перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів;

має значний вплив на засоби масової комунікації. Відповідно до законопроєкту, олігархом є та людина, яка відповідає трьом з чотирьох критеріїв:

За його словами, насправді не складно переконатися, хто є власниками каналів, зокрема національних. Вимоги закону зобов'язують телеканали публікувати інформацію про структуру власності і бенефіціарів.

"Якщо не вказати бенефіціарів, їх приховувати і переписувати — це створює величезні юридичні ризики втрати ліцензії. Тому телекомпанії зробили правильний крок і виклали всю інформацію онлайн", – відзначив Малюська.

Про вплив олігархів на депутатів

За словами міністра юстиції, у законопроєкті не мовиться, що необхідно доводити, що олігарх повинен впливати на нардепів. Є конкретні вимоги до участі в політичному житті, це має бути:

посадова особа;

політична посада;

пов'язана особа.

У фракції "Слуга народу" є так звана група олігарха Ігоря Коломойського. Щоб довести його політичний вплив на нардепів, треба вивчити коло його пов'язаних осіб.

Зверніть увагу Коломойський і Порошенко потрапляють до реєстру олігархів, – Малюська

"Мені наразі важко сказати. Серед власників каналу "1 + 1" згадували Суркісів. Вони співзасновники однієї компанії. Відповідно, за дефініцією закону, вони є пов'язаними особами. Це приклад, як це може працювати", – розповів міністр.