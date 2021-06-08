Міністр юстиції зазначив, що під час розробки закону вивчали закордонну практику. Однак зазвичай там були інші політичні обставини, які зараз перенести на український ґрунт не можливо.

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Ми, безумовно, дивилися. Але насправді питання складніше, ніж воно може звучати. Тому що такого роду закону про олігархів ми не знайшли і навряд чи він існує. Вплив олігархів на політику чи медіа нівелювався інакше,

– сказав глава Мін'юсту.

Денис Малюська навів кілька прикладів:

Найчастіше авторитарний правитель використовував силовиків і просто видавлював олігархів з політичного поля, або робив з них класичних бізнесменів.

У Сполучених Штатах використовували вкрай жорстке монопольне законодавство та політичний тиск.

Він наголосив, що також важливим є те, що ні президент Володимир Зеленський, ні хтось з уряду не хоче застосовувати тиск силовиків.

Ми не в тій історичній та юридичній ситуації живемо, щоб послабити статус олігархів. Вирішили йти оригінальним шляхом, але правовим,

– зауважив міністр.

Унікальне рішення України

Глава Мін'юсту додав, що закон про олігархів – це безумовно новація України. Адже не можливо "весь час когось мавпувати".

Навіть зараз наші міжнародні партнери, Венеційська комісія, пропонують оригінальні реформи, яких немає ніде у світі. І вони це прямо стверджують, тому що Україна є в унікальних історичних умовах і вони нам рекомендують унікальні рішення. Чому б нам теж не спробувати якесь унікальне рішення,

– підсумував Денис Малюська.

Зверніть увагу! Створення законопроєкту про статус олігарха в Україні ініціював президент Володимир Зеленський під час засідання РНБО 15 квітня.

Законопроєкт про олігархів: коротко

Головне завдання документу – перетворити олігархів на бізнесменів, щоб не допустити їхнього впливу на економіку України.

Водночас член Комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський пояснив, що в реєстр олігархів можуть потрапити ті особи, які відповідають трьом з чотирьох критеріїв:

беруть участь у політичному житті;

мають значний вплив на ЗМІ;

є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку;

є власниками активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб (нині це 2,27 мільярда гривень).

До теми Питання про олігархів можуть винести на референдум, якщо його саботують у Раді, – Зеленський