Зокрема, мовиться про те, що олігархи можуть переписати свої активи на інших людей. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі програми "Твій день" на каналі "1+1".

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Він додав, за підрахунками Мін'юсту закон набере чинності вже взимку. До цього часу олігархи можуть добровільно можуть позбутися певних ознак. Наприклад, передати медіа незалежним власникам і працювати далі, не втручаючись у політику.

Цей закон є досить оригінальним. Вважайте його українським винаходом, подивимося, чи він спрацює. Ключовий ризик, що олігархи на якомусь етапі спробують переписати свої активи на підставних чи "дружніх" осіб,

– зазначив міністр.

Втім зауважив, в законопроєкті вже прописані для цього механізми-запобіжники. Відтак зараз перше завдання – не тільки прийняти його в Раді. Але й проконтролювати, щоб він ефективно працював.

"І, дивлячись на його імплементацію, вносити зміни в документ, якщо раптом олігархи знайдуть якісь дірки в законі", – розповів він.

Малюська назвав позитивні наслідки законопроєкту про олігархів

За словами Дениса Малюськи, ухвалення закону про статус олігархів матиме кілька позитивних наслідків. Зокрема суспільство буде позбавлене маніпулювання свідомістю, яке часто відбувається за допомогою медіа. Коли певний олігарх зацікавлений або в результатах виборів, або в долі якоїсь ініціативи.

"Другий аспект – у нас істотно поліпшиться керування державою. Адже якщо будь-які посадовці якимось чином контактуватимуть з олігархами чи їх представниками, вони будуть зобов'язані про це повідомляти суспільству", – пояснив глава Мін'юсту.

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