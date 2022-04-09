У Маріуполі окупанти влаштували пункти збору трупів: моторошне фото
Джерело:Маріупольська міська рада
У різних районах Маріуполя окупанти влаштували пункти збору тіл маріупольців, яких вони вбили. Масштаби злочину в десятки разів страшніші за геноцид в Бучі.
Спеціальні групи зачистки щоденно звозять сотні вбитих маріупольців в пункти збору тіл. Звідти вони знищують їх в пересуваних крематоріях або хоронять у братських могилах.
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Окупанти роблять все, щоб приховати трагедію в Маріуполі. Масштаби злочину значно страшніші за геноцид в Бучі.
Зокрема на фото підземний перехід в районі Садків, що на околиці Маріуполя. Тут окупанти влаштували такий пункт збору тіл.
Пункт збору тіл / Маріупольська міська рада
Проте найближчий такий пункт розміщений в складському приміщенні на виїзді до селища Старий Крим.
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