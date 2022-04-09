За даними уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, окупанти продовжують зачищати вулиці від тіл загиблих.

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В яких районах Маріуполя провели зачистку

Наразі відомо, що російські війська майже завершили зачистку від тіл:

у Лівобережному районі,

у айонах приватної забудови "Парковий" та "Новоселівка",

на центральних вулицях.

Повідомляється, що крематорій рашисти розмістили у промисловій зоні складів по Володарському шосе у районі торгівельного центру "Метро". Великі холодильники промислових складів окупанти використовують для зберігання тіл,

Такі дії російської армії підпадають під визначення злочину "геноцид" відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду,

– пише Денісова.

Раніше ми розповідали, що усю брудну роботу з зачистки міста росіяни передали колаборантам. Контролює цю жахливу роботу самопроголошений "мер" Маріуполя Костянтин Іващенко.

До речі – у Раді зареєстрували постанову про геноцид української нації: деталі у відео