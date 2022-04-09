По данным уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, оккупанты продолжают зачищать улицы от тел погибших.

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В каких районах Мариуполя произвели зачистку

Пока известно, что российские войска почти завершили зачистку от тел в:

Левобережном районе,

районах частной застройки "Парковый" и "Новоселовка",

центральных улиц.

Сообщается, что крематорий решисты разместили в промышленной зоне складов по Володарскому шоссе в районе торгового центра "Метро". Большие холодильники промышленных складов оккупанты используют для хранения тел,

Такие действия российской армии подпадают под определение преступления "геноцид" в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказание за него и статьи 6 Римского устава международного уголовного суда,

– пишет Денисова.

Раньше мы рассказывали, что всю грязную работу по зачистке города россияне передали коллаборантам. Контролирует эту ужасную работу самопровозглашенный "мэр" Мариуполя Константин Иващенко.

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