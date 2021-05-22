Експлуатація дитячої праці та рис для військових: чим вражає бізнес-гігант Mars

Корпорація Mars – ще й дім для відомих кольорових солодощів Skittles. У 2019 році вони стали найпопулярнішими ласощами серед американських дітлахів на Хелловін. Втім, компанію навіть якось звинувачували в експлуатації дитячої праці.

Щороку кондитерська компанія випускає разючу кількість жувальних драже – 70 мільярдів. Походження назви цукерок пов'язують зі старовинною грою скіттлз, схожою правилами на боулінг і популярною в британських пабах.

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Особливості Skittles

Перші Skittles почали випускати в 1974 році в Сполученому Королівстві, і продавали лише там. Через 5 років цукерки перетнули океан і потрапили в Америку. Далі – продовжили світову експансію по Європі.

Роками серед гурманів точаться суперечки. Одні запевняють, що попри різний колір і запах цукерок, усі вони мають однаковий смак. Інші – вірять компанії, яка запевняє, що в кожної барви є відповідний смак.



Skittles – "скуштуй веселку" / Фото Candy Indusdtry

Попри те, що слоган Skittles звучить як "скуштуй веселку", в оригінальних пакуваннях є лише 5 кольорів, а не 7:

жовтий;

червоний;

помаранчевий;

зелений;

фіолетовий.

Блакитні та сині драже випускають лише лімітованими серіями.

Виробники полюбляють дивувати гурманів тематичними лінійками. Наприклад, до Дня Незалежності випускають ласощі кольорів американського прапора. До Дня Валентина – особливо солодкий Love Mix. На Хелловін пропонують Skittles zombie.

До речі, компанія дослідила, що найлояльніше до новинок ставляться їхні американські споживачі. Тож саме на штатівському ринку Mars спершу пропонує нові смаки, щоби перевірити, чи варто просувати продукт далі.

Цікаве застосування "бракованих" цукерок

Як і їхній "солодкий компаньйон" M&Ms, Skittles мають літеру на кожній цукерці. Усі драже, на яких букву s пропустили під час виробництва начебто знищують або знаходять оригінальне застосування.

Наприклад, у 2017 році на автомагістралі у Вісконсині перевернулася вантажівка із червоними Skittles. Виявилося, що сотні тисяч драже везли місцевим фермерам, які мали домішувати їх у корм для корів. Корпорація Mars відмовилася фасувати і продавати смаколики саме тому, що на них бракувало літери.

Звинувачення в експлуатації дитячої праці

Корпорацію Mars, як і її найбільших конкурентів – Nestle і Hershey, часто звинувачують в експлуатації дитячої праці на плантаціях какао-бобів. Близько двох третин світового постачання какао надходить із Західної Африки.



Компанію звинувачують в експлуатації дитячої праці / Фото The Washington Post

Згідно із доповіддю американського Міністерства праці, у 2015 році, на цих полях виконують складну роботу понад 2 мільйони неповнолітніх.

У 2021 році правозахисна компанія International Rights Advocates подала позов від імені восьми дітей. Неповнолітні заявили, що їх примушували працювати без заробітної плати на плантаціях какао трьох шоколадних гігантів.



Неповнолітніх примушували працювати / Фото The Washington Post

У 2017 році неурядова організація "Могутня Земля" провела розслідування й заявила, що значна частка сировини, яку використовує корпорація Mars, має незаконний шлейф.

Споживацький підхід шоколадних компаній призвів до катастрофічної вирубки лісів і скорочення популяції слонів від сотень тисяч до 200 – 400 особин. Mars пообіцяв змінити свою політику. У компанії запевняють: працюють над тим, щоби зменшити згубний вплив на навколишнє середовище.

50% електроенергії, яку використовують наші підприємства, виробляється з відновлювальних джерел – з вітру. Так само ми скоротили наші викиди парникових газів майже на третину,

– розповів генеральний директор Mars Грант Рейд.

Географія компанії

Експансія корпорації Mars поширилася на 80 країн. На її підприємствах по всьому світу працюють 125 тисяч людей. На український ринок компанія прийшла в 1994 році. ЇЇ продукція доступна у всіх регіонах нашої країни.

Сьогодні бізнес-гігант володіє понад 50 брендами, які діляться на сегменти Mars Chocolate, Mars Food, Wrigley та Mars Petcare. Серед найвідомішої продукції:

M&Ms;

Snickers;

Milky Way;

Twix;

Bounty;

Uncle Ben's;

Orbit;

Hubba Bubba;

Skittles;

Pedigree;

Whiskas.

За даними порталу Statista, у 2019 році Mars Petcare стала лідером із виробництва кормів для домашніх тварин у США. Друге місце за Nestle Purina.

Ще півстоліття тому корпорація Mars заснувала науковий інститут Waltham у Великобританії. Там проводять дослідження щодо догляду за чотирилапими й харчування для них. Відтак на сайтах із кормами для тварин мало прямої реклами, зате багато порад щодо улюбленців.

Культ секретності та Uncle Ben's

За версією Bloomberg, династія Марс у 2020 році посіла другу сходинку в рейтингу найбагатших родин світу. Видання оцінило їхні статки в 120 мільярдів доларів.

Солодкою імперією володіє вже 5-те покоління Марсів. Тривалий час представники родини всіляко уникали публічності. Коли в 1999 році помер Форест Марс, родина навіть не хотіла підтвердити цей факт у пресі.

"Культ секретності" навколо компанії бере свій початок із Другої світової війни, коли Форест Марс-старший запатентував метод проварювання рису для продовження терміну його зберігання. Згодом його випустили під брендом Uncle Ben's. Американські військові начальники читали про патент і намагалися його скасувати. Форест був неприємно вражений цим.

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Uncle Ben's, через який Марс начебто побив горшки з американською армією, до 1990-их років був рисом № 1 у Штатах.

На початку минулого століття двоє вчених – німець Хузенлауб і британець Роджерс придумали новий спосіб обробки рису. Його просушували у вакуумі, потім готували на пару. Після чого ще раз сушили, а тоді лущили. Так не втрачалися корисні властивості крупи, і її можна було швидше приготувати.

У 1942 році під керівництвом і спонсорством Фореста Марса Хузенлауб, разом із продовольчим брокером Гордоном Гарруелом, створив компанію Converted Rice. Вона продавала крупи Збройним силам США і Великобританії.



Рис Uncle Ben's / Фото AP

Перевагою рису було те, що в ньому не заводилися шкідники і його можна було швидко приготувати. У 1959 році єдиним власником компанії став Марс. Форестові вона дісталася вже із логотипом. Обличчям бренду став Френк Браун – метрдотель чиказького готелю, де любили проводити час попередні власники.



Обличчя бренду / Фото Osnova

Але Mars перейменував продукт. Назву Uncle Ben's він начебто взяв з американського фольклору – Дядьком Беном називали популярного фермера із Техасу.

У 1966 році Mars вивів продукт на ринок у Великобританії.

Далі Uncle Ben's з'явився в Бельгії.

У середині 1970-их об'єми продажу рису сягнули 100 мільйонів доларів.

У 1980-их роках – сума подвоїлась.

Виробник часто пропонував покупцям новинки. Наприклад, рис фасували в порційні пакетики, у яких його можна було зразу варити. Також крупу почали перемішувати з овочами й зеленню, пропонуючи клієнтам цілу страву в одній упаковці. А згодом з'явився рис, який можна було не варити, а готувати в мікрохвильовці.

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У 2020 році, на тлі протестів Black Lives Matter, корпорацію Mars звинуватили в расизмі. Мовляв, звертання "анкл" (дядько) у південних штатах вживали до темношкірих замість поважного "містер". Компанія провела ребрендинг. І тепер рис називається Ben's Original. А зображення афроамериканця забрали з упаковування продукції.

Порівняння старого та нового лого / Фото Marketingweek

За версією порталу Fortune, у 2020 році Mars посів 6 місце в рейтингу "Найкращі місця працевлаштування у світі". За даними опитування, 91 % співробітників пишається можливістю розповідати, що вони працюють саме там.

На підприємствах, розташованих в Америці, бізнес-титан пропонує різні освітні програми всередині корпорації. А також виділяє по 5 тисяч доларів на рік охочим навчатися поза її межами.