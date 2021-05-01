З маленької придорожньої автомайстерні – до популярної мережі фаст-фуду. Засновник KFC Гарланд Сандерс з шістьма класами освіти, змінивши з десяток професій, заклав фундамент успішної бізнес-імперії.

У 1930 році Гарланд Сандерс відкрив невелику автомайстерню на узбіччі федеральної магістралі в маленькому американському місті Корбін. Саме там і почала свій відлік історія однієї з найпотужніших мереж швидкого харчування. Про це і не тільки – читайте далі.

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"Я виніс старий обідній стіл і 6 стільців. І вирішив, що ми можемо продавати їжу людям, які тут зупиняються. За тим столом збиралося багато водіїв вантажівок. Тоді я нічого не знав про ресторанну справу", – пригадав Гарланд Сандерс.

Готувати Сандерс вмів і любив із дитинства. Він виріс у сім'ї з невеликим достатком. І поки мама працювала, доглядав за молодшими братом і сестрою. Для них і навчився куховарити. А вже в 10 років його влаштували на роботу на ферму.



Гарланд Сандерс / Фото The Wall Street Journal

До 40 років Сандерс був людиною-оркестром. Він встиг попрацювати:

кондуктором;

солдатом;

помічником коваля;

кочегаром паровоза;

страховим агентом;

вантажником меблів;

капітаном порома;

автослюсарем.

Аж поки не відкрив власну автосправу в Кентуккі. Досить швидко Сандерс помітив, що його забігайлівка приносить більше заробітку, ніж майстерня. Відтак довелось зробити ставку на кулінарію.

Надсекретний рецепт "Кентуккійського смаженого курчати"

Основною і єдиною стравою у меню стало "Кентуккійське смажене курча Гарланда Сандерса, приготоване за особливим рецептом з 11 трав і спецій". Завдяки "умовно" таємничому рецепту компанія і до сьогодні намагається підігрівати атмосферу ексклюзивності довкола своєї продукції.

Цей рецепт з підписом Сандерса розташований в сейфі в штаб-квартирі KFC, і там також є 11 колб, наповнені цими спеціями й травами,

– розповів маркетолог, засновник онлайн-видання Marketer.ua Антон Юдін.

Щоб зберігати інгредієнти в таємниці, рецепт навіть не запатентували. І хоча сучасні методики дають змогу розпізнати деякі компоненти, начебто ніхто, крім технологів KFC, не знає їхніх пропорцій. Цю історію тонко використовують у маркетингових цілях.

До прикладу, американський журналіст Херб Скрібнер помітив, офіційний акаунт KFC у твітері стежить за 5 сторінками гурту Spice Girls і 6 чоловіками на ім'я Херб. "Spice Girls у США називають ще як Spices – спеції. А Herb перекладається як трава. Тож твітер-акаунт KFC підписаний на 11 трав і спецій", – пояснив Антон Юдін.

Смажена курка Сандерса стала коронною стравою штату Кентуккі

Коли кількість охочих посмакувати смаженою курочкою від Сандерса почала стрімко зростати, чоловік зіткнувся з проблемою. 30 хвилин, потрібні для приготування страви, голодному клієнтові здавалися вічністю. На допомогу прийшла тогочасна технічна новинка – скороварка. Завдяки їй Гарланд почав кулінарити вдвічі швидше.

"Полковник Сандерс вдосконалив оригінальний рецепт тим, що смажив м'ясо під тиском. Ми досі використовуємо той самий стандарт", – відзначив шеф-кухар KFC Боб Дас.

Курочка так засмакувала американцям, що невдовзі її почали сприймати як коронну страву Кентуккі. А у 1935 році губернатор штату прийняв Сандерса в почесний "Орден кентуккійських полковників". Тож у випадку Гарланда полковник – не офіцерське звання, а символічний титул. Чоловік відкрив мотель і ресторан, справи процвітали.

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Але життя несподівано поставило підніжку. На початку 1950-х років побудували нове федеральне шосе, яке йшло на 7 миль в обхід закладів Сандерса. Весь потік машин перекинувся туди, а Гарланд залишився без клієнтів. Втім кулінар не опустив руки.

Він брав рецепт, складав кілька мішечків приправ у багажник, їздив і розмовляв з власниками ресторанів. І робив ставку на роялті. Полковник давав право включати його курочку у меню закладів. Натомість отримував 5 центів з кожної проданої страви.

Продаж франшизи і поява знаменитої назви KFC

Ще у 1952 році Сандерс продав франшизу підприємцю Піту Харману зі штату Юта. Той зареєстрував назву Kentucky Fried Chicken та відомий до сьогодні слоган "Пальчики оближеш".

У знаменитих паперових відерцях страви KFC почали продавати майже через 30 років від заснування компанії. У класичну порцію входили:

14 шматочків курки;

5 булочок;

пів літри соусу.



Меню KFC в закладі в Берліні / Фото BBC

У 1964 році група американських інвесторів придбала весь бізнес Гарланда за 2 мільйони доларів. Уже літньому чоловікові призначили довічну пенсію та право контролювати якість в ресторанах мережі. Та невдовзі він пошкодував, що продав компанію. Вважав, що продешевив.

Наступні декілька років він їздив Сполученими Штатами, відвідував кафе і завжди критикував заклади за те, що вони змінили його рецепт,

– зауважив Антон Юдін.

Сандерс заявляв, що такий соус не захоче їсти навіть його собака. Чоловік не шкодував гострих слів і в розмовах з пресою. Зрештою Гарланд і нові власники зуміли примиритися.

Ще за життя піарники компанії зробили з Сандерса "живу легенду". Образ полковника у незмінному білому костюмі та чорній краватці-метелику досі активно використовують для різних типів промоції. Засновник компанії донині є обличчям бренду. А його зображення, хоч і пережило деякі зміни, залишається на логотипі KFC.



Полковник Сандерс на логотипі KFC / Фото Unsplash

Людське обличчя на логотипі – це загалом успішний кейс для візуальної реклами. "Коли ми бачимо будь-які очі, то наш периферійний зір просить нас обернути голову і подивитися. Бо мозок сприймає це як можливу небезпеку, можливий сексуальний об'єкт. Це на рівні ще архаїчного мозку", – пояснив засновник студії маркетингу і дизайну MUST Володимир Поліщук.

Спершу на емблемі компанії виднівся повний напис Kentucky Fried Chicken. Та у 1991 році його скоротили до абревіатури KFC. Тоді ж було обрано червоний фон для логотипа.

"Червоний колір – це про низькі ціни, про привертання уваги. Тобто, дивіться, в нас щось таке грандіозне. Звичайно, це не про зону спокою. І також це асоціація з м'ясними стравами", – Володимир Поліщук.

Образ Сандерса продовжують використовувати у промоції KFC навіть після його смерті. У рекламних акціях часто знімають акторів, загримованих під знаменитого полковника. До прикладу:

в Гарланда перевтілився Хафтон Бйорнсон – виконавець ролі Грегора Клігана з "Гри престолів";

в рекламі фаст-фуду знявся і Біллі Зейн, відомий глядачам завдяки фільму "Титанік".

Засновник KFC пішов з життя у віці 90 років. Він помер від пневмонії у 1980 році. Тоді мережа швидкого харчування налічувала 6 тисяч закладів у 48 країнах. А річна сума продажів становила 2 мільйони доларів.

Веганські страви та висококалорійний Double Down бургер

Зараз власником "смаженої курочки з Кентуккі" є американська холдингова компанія Yum!Brands. Експансія бренду поширилася на 145 країн.

Довідка. McDonalds за цим показником дещо відстає від конкурента. Він може похвалитися присутністю у 122 країнах. До прикладу, KFC володіє 8 ресторанами в Ісландії. Натомість у McDonalds справи там йшли не надто добре, і фаст-фуд покинув країну. Також, на відміну від продукції суперника, "курочку від Сандерса" продають у Північній Македонії, Гані, Камбоджі та на Кайманових островах.

Знамениту страву за рецептом Сандерса продають у 25 тисячах ресторанів. Крім класичної курочки, в сучасному меню можна знайти бургери, картоплю-фрі, напої і навіть десерти.

Нещодавно KFC запустила лінійку з веганських та несмажених компонентів. Такий собі "здоровіший фаст-фуд". Пішла компанія і на інші крайнощі, створивши висококалорійний Double Down бургер, в якому замість булочок подають 2 шматки смаженої курки. Попри контроверсійні відгуки, ця страва – доволі популярна позиція в меню.



Double Down бургер в KFC / Фото Вікіпедія