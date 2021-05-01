От маленькой придорожной автомастерской – до популярной сети фаст-фуда. Основатель KFC Гарланд Сандерс с шестью классами образования, сменив с десяток профессий, заложил фундамент успешной бизнес-империи.

В 1930 году Гарланд Сандерс открыл небольшую автомастерскую на обочине федеральной магистрали в маленьком американском городе Корбин. Там и начала свой отсчет история одной из самых мощных сетей быстрого питания. Об этом и не только – читайте дальше.

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"Я вынес старый обеденный стол и 6 стульев. И решил, что мы можем продавать еду людям, которые здесь останавливаются. За тем столом собиралось много водителей грузовиков. Тогда я ничего не знал о ресторанном деле", – вспомнил Гарланд Сандерс.

Готовить Сандерс умел и любил с детства. Он вырос в семье с небольшим достатком. И пока мама работала, ухаживал за младшими братом и сестрой. Для них и научился готовить. А уже в 10 лет его устроили на работу на ферму.



Гарланд Сандерс / Фото The Wall Street Journal

До 40 лет Сандерс был человеком-оркестром. Он успел поработать:

кондуктором;

солдатом;

помощником кузнеца;

кочегаром паровоза;

страховым агентом;

грузчиком мебели;

капитаном парома;

автослесарем.

Пока не открыл собственное автодело в Кентукки. Довольно быстро Сандерс заметил, что его забегаловка приносит больше заработка, чем мастерская. Поэтому пришлось сделать ставку на кулинарию.

Сверхсекретный рецепт "Кентуккийского жареного цыпленка"

Основной и единственной пищей в меню стал "Кентуккийский жареный цыпленок Гарланда Сандерса, приготовленный по особому рецепту с 11 травами и специями". Благодаря "условно" таинственному рецепту компания и сегодня пытается подогревать атмосферу эксклюзивности вокруг своей продукции.

Этот рецепт с подписью Сандерса расположен в сейфе в штаб-квартире KFC, и там также есть 11 колб, наполненных этими специями и травами,

– рассказал маркетолог, основатель онлайн-издание Marketer.ua Антон Юдин.

Чтобы сохранять ингредиенты в тайне, рецепт даже не запатентовали. И хотя современные методики позволяют распознать некоторые компоненты, якобы никто, кроме технологов KFC, не знает их пропорций. Эту историю тонко используют в маркетинговых целях.

К примеру, американский журналист Херб Скрибнер заметил, официальный аккаунт KFC в твиттере следит за 5 страницами группы Spice Girls и 6 мужчинами по имени Херб. "Spice Girls в США называют еще как Spices – специи. А Herb переводится как трава. Поэтому твиттер-аккаунт KFC подписан на 11 трав и специй", – объяснил Антон Юдин.

Жареная курица Сандерса стала коронным блюдом штата Кентукки

Когда количество желающих насладиться жареной курочкой от Сандерса начало расти, он столкнулся с проблемой. 30 минут, необходимые для приготовления блюда, голодному клиенту казались вечностью. На помощь пришла тогдашняя техническая новинка – скороварка. Благодаря ей Гарланд начал кулинарить вдвое быстрее.

"Полковник Сандерс усовершенствовал оригинальный рецепт тем, что жарил мясо под давлением. Мы до сих пор используем тот же стандарт", – отметил шеф-повар KFC Боб Дас.

Курочка так понравилась американцам, что вскоре ее стали воспринимать как коронное блюдо Кентукки. А в 1935 году губернатор штата принял Сандерса в почетный "Орден кентуккийских полковников". Поэтому в случае Гарланда полковник – не офицерское звание, а символический титул. Мужчина открыл мотель и ресторан, дела процветали.

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Но жизнь неожиданно поставила подножку. В начале 1950-х годов построили новое федеральное шоссе, которое проходило на 7 миль в обход заведений Сандерса. Весь поток машин повернул туда, а Гарланд остался без клиентов. Однако кулинар не опустил руки.

Он брал рецепт, собирал несколько мешочков приправ в багажник, ездил и разговаривал с владельцами ресторанов. И делал ставку на роялти. Полковник давал право включать его курочку в меню заведений. Взамен получал 5 центов с каждого проданного блюда.

Продажа франшизы и появление знаменитого названия KFC

Еще в 1952 году Сандерс продал франшизу предпринимателю Питу Харману из штата Юта. Тот зарегистрировал название Kentucky Fried Chicken и известный до сих слоган "Пальчики оближешь".

В знаменитых бумажных ведерках блюда KFC начали продавать почти через 30 лет от основания компании. В классическую порцию входили:

14 кусочков курицы;

5 булочек;

поллитра соуса.



Меню KFC в заведении в Берлине / Фото BBC

В 1964 году группа американских инвесторов приобрела весь бизнес Гарланда за 2 миллиона долларов. Уже пожилому мужчине назначили пожизненную пенсию и право контролировать качество в ресторанах сети. Но вскоре он пожалел, что продал компанию. Считал, что продешевил.

Следующие несколько лет он ездил по Соединенным Штатам, посещал кафе и всегда критиковал заведения за то, что они изменили его рецепт,

– отметил Антон Юдин.

Сандерс заявлял, что такой соус не захочет есть даже его собака. Мужчина не скупился на острые слова и в разговорах с прессой. В конце концов Гарланд и новые владельцы сумели примириться.

Еще при жизни пиарщики компании сделали из Сандерса "живую легенду". Образ полковника в неизменном белом костюме и черном галстуке-бабочке до сих пор активно используют для различных типов продвижения. Основатель компании по сей день является лицом бренда. А его изображение, хотя и пережило некоторые изменения, остается на логотипе KFC.



Полковник Сандерс на логотипе KFC / Фото Unsplash

Человеческое лицо на логотипе – это в успешный кейс для визуальной рекламы. "Когда мы видим какие-либо глаза, то наш периферийное зрение просит нас повернуть голову и посмотреть. Потому мозг воспринимает это как опасность, возможный сексуальный объект. Это на уровне еще архаического мозга", – объяснил основатель студии маркетинга и дизайна MUST Владимир Полищук.

Сначала на эмблеме компании виднелась полная надпись Kentucky Fried Chicken. Но в 1991 году его сократили до аббревиатуры KFC. Тогда же был избран красный фон для логотипа.

"Красный цвет – это о низких ценах, о привлечении внимания. То есть, смотрите, у нас что-то такое грандиозное. Конечно, это не о зоне покоя. И также это ассоциация с мясными блюдами", – Владимир Полищук.

Образ Сандерса продолжают использовать в презентации KFC даже после его смерти. В рекламных акциях часто снимают актеров, загримированных под знаменитого полковника. К примеру:

в Гарланда превратился Хафтон Бьернсон – исполнитель роли Грегора Клигана из "Игры престолов";

в рекламе фаст-фуда снялся и Билли Зейн, известный зрителям по фильму "Титаник".

Основатель KFC ушел из жизни в возрасте 90 лет. Он умер от пневмонии в 1980 году. Тогда сеть быстрого питания насчитывала 6 тысяч заведений в 48 странах. А годовая сумма продаж составила 2 миллиона долларов.

Веганские блюда и высококалорийный Double Down бургер

Сейчас владельцем "жареной курочки из Кентукки" является американская холдинговая компания Yum! Brands. Экспансия бренда распространилась на 145 стран.

Справка. McDonalds по этому показателю немного отстает от конкурента. Он может похвастаться присутствием в 122 странах. К примеру, KFC владеет 8 ресторанами в Исландии. А вот у McDonalds дела там шли не слишком хорошо, и фаст-фуд покинул страну. Также, в отличие от продукции соперника, "курочку от Сандерса" продают в Северной Македонии, Гане, Камбодже и на Каймановых островах.

Знаменитое блюдо по рецепту Сандерса продают в 25 тысячах ресторанах. Кроме классической курочки, в современном меню можно найти бургеры, картофель-фри, напитки и даже десерты.

Недавно KFC запустила линейку из веганских и нежареных компонентов. Такой себе "здоровый фаст-фуд". Пошла компания и на другие крайности, создав высококалорийный Double Down бургер, в котором вместо булочек подают 2 куска жареной курицы. Несмотря на противоречивые отзывы, это блюдо – достаточно популярная позиция в меню.



Double Down бургер в KFC / Фото Википедия