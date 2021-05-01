Никто не знает рецепта курицы с KFC: интересные факты о популярной сети быстрого питания
От маленькой придорожной автомастерской – до популярной сети фаст-фуда. Основатель KFC Гарланд Сандерс с шестью классами образования, сменив с десяток профессий, заложил фундамент успешной бизнес-империи.
Источник:"Корпорации мира" на 24 канале
В 1930 году Гарланд Сандерс открыл небольшую автомастерскую на обочине федеральной магистрали в маленьком американском городе Корбин. Там и начала свой отсчет история одной из самых мощных сетей быстрого питания. Об этом и не только – читайте дальше.
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"Я вынес старый обеденный стол и 6 стульев. И решил, что мы можем продавать еду людям, которые здесь останавливаются. За тем столом собиралось много водителей грузовиков. Тогда я ничего не знал о ресторанном деле", – вспомнил Гарланд Сандерс.
Готовить Сандерс умел и любил с детства. Он вырос в семье с небольшим достатком. И пока мама работала, ухаживал за младшими братом и сестрой. Для них и научился готовить. А уже в 10 лет его устроили на работу на ферму.
Гарланд Сандерс / Фото The Wall Street Journal
До 40 лет Сандерс был человеком-оркестром. Он успел поработать:
- кондуктором;
- солдатом;
- помощником кузнеца;
- кочегаром паровоза;
- страховым агентом;
- грузчиком мебели;
- капитаном парома;
- автослесарем.
Пока не открыл собственное автодело в Кентукки. Довольно быстро Сандерс заметил, что его забегаловка приносит больше заработка, чем мастерская. Поэтому пришлось сделать ставку на кулинарию.
Сверхсекретный рецепт "Кентуккийского жареного цыпленка"
Основной и единственной пищей в меню стал "Кентуккийский жареный цыпленок Гарланда Сандерса, приготовленный по особому рецепту с 11 травами и специями". Благодаря "условно" таинственному рецепту компания и сегодня пытается подогревать атмосферу эксклюзивности вокруг своей продукции.
Этот рецепт с подписью Сандерса расположен в сейфе в штаб-квартире KFC, и там также есть 11 колб, наполненных этими специями и травами,
– рассказал маркетолог, основатель онлайн-издание Marketer.ua Антон Юдин.
Чтобы сохранять ингредиенты в тайне, рецепт даже не запатентовали. И хотя современные методики позволяют распознать некоторые компоненты, якобы никто, кроме технологов KFC, не знает их пропорций. Эту историю тонко используют в маркетинговых целях.
К примеру, американский журналист Херб Скрибнер заметил, официальный аккаунт KFC в твиттере следит за 5 страницами группы Spice Girls и 6 мужчинами по имени Херб. "Spice Girls в США называют еще как Spices – специи. А Herb переводится как трава. Поэтому твиттер-аккаунт KFC подписан на 11 трав и специй", – объяснил Антон Юдин.
Жареная курица Сандерса стала коронным блюдом штата Кентукки
Когда количество желающих насладиться жареной курочкой от Сандерса начало расти, он столкнулся с проблемой. 30 минут, необходимые для приготовления блюда, голодному клиенту казались вечностью. На помощь пришла тогдашняя техническая новинка – скороварка. Благодаря ей Гарланд начал кулинарить вдвое быстрее.
"Полковник Сандерс усовершенствовал оригинальный рецепт тем, что жарил мясо под давлением. Мы до сих пор используем тот же стандарт", – отметил шеф-повар KFC Боб Дас.
Курочка так понравилась американцам, что вскоре ее стали воспринимать как коронное блюдо Кентукки. А в 1935 году губернатор штата принял Сандерса в почетный "Орден кентуккийских полковников". Поэтому в случае Гарланда полковник – не офицерское звание, а символический титул. Мужчина открыл мотель и ресторан, дела процветали.
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Но жизнь неожиданно поставила подножку. В начале 1950-х годов построили новое федеральное шоссе, которое проходило на 7 миль в обход заведений Сандерса. Весь поток машин повернул туда, а Гарланд остался без клиентов. Однако кулинар не опустил руки.
Он брал рецепт, собирал несколько мешочков приправ в багажник, ездил и разговаривал с владельцами ресторанов. И делал ставку на роялти. Полковник давал право включать его курочку в меню заведений. Взамен получал 5 центов с каждого проданного блюда.
Продажа франшизы и появление знаменитого названия KFC
Еще в 1952 году Сандерс продал франшизу предпринимателю Питу Харману из штата Юта. Тот зарегистрировал название Kentucky Fried Chicken и известный до сих слоган "Пальчики оближешь".
В знаменитых бумажных ведерках блюда KFC начали продавать почти через 30 лет от основания компании. В классическую порцию входили:
- 14 кусочков курицы;
- 5 булочек;
- поллитра соуса.
Меню KFC в заведении в Берлине / Фото BBC
В 1964 году группа американских инвесторов приобрела весь бизнес Гарланда за 2 миллиона долларов. Уже пожилому мужчине назначили пожизненную пенсию и право контролировать качество в ресторанах сети. Но вскоре он пожалел, что продал компанию. Считал, что продешевил.
Следующие несколько лет он ездил по Соединенным Штатам, посещал кафе и всегда критиковал заведения за то, что они изменили его рецепт,
– отметил Антон Юдин.
Сандерс заявлял, что такой соус не захочет есть даже его собака. Мужчина не скупился на острые слова и в разговорах с прессой. В конце концов Гарланд и новые владельцы сумели примириться.
Еще при жизни пиарщики компании сделали из Сандерса "живую легенду". Образ полковника в неизменном белом костюме и черном галстуке-бабочке до сих пор активно используют для различных типов продвижения. Основатель компании по сей день является лицом бренда. А его изображение, хотя и пережило некоторые изменения, остается на логотипе KFC.
Полковник Сандерс на логотипе KFC / Фото Unsplash
Человеческое лицо на логотипе – это в успешный кейс для визуальной рекламы. "Когда мы видим какие-либо глаза, то наш периферийное зрение просит нас повернуть голову и посмотреть. Потому мозг воспринимает это как опасность, возможный сексуальный объект. Это на уровне еще архаического мозга", – объяснил основатель студии маркетинга и дизайна MUST Владимир Полищук.
"Красный цвет – это о низких ценах, о привлечении внимания. То есть, смотрите, у нас что-то такое грандиозное. Конечно, это не о зоне покоя. И также это ассоциация с мясными блюдами", – Владимир Полищук.
Образ Сандерса продолжают использовать в презентации KFC даже после его смерти. В рекламных акциях часто снимают актеров, загримированных под знаменитого полковника. К примеру:
- в Гарланда превратился Хафтон Бьернсон – исполнитель роли Грегора Клигана из "Игры престолов";
- в рекламе фаст-фуда снялся и Билли Зейн, известный зрителям по фильму "Титаник".
Основатель KFC ушел из жизни в возрасте 90 лет. Он умер от пневмонии в 1980 году. Тогда сеть быстрого питания насчитывала 6 тысяч заведений в 48 странах. А годовая сумма продаж составила 2 миллиона долларов.
Веганские блюда и высококалорийный Double Down бургер
Сейчас владельцем "жареной курочки из Кентукки" является американская холдинговая компания Yum! Brands. Экспансия бренда распространилась на 145 стран.
Знаменитое блюдо по рецепту Сандерса продают в 25 тысячах ресторанах. Кроме классической курочки, в современном меню можно найти бургеры, картофель-фри, напитки и даже десерты.
Недавно KFC запустила линейку из веганских и нежареных компонентов. Такой себе "здоровый фаст-фуд". Пошла компания и на другие крайности, создав высококалорийный Double Down бургер, в котором вместо булочек подают 2 куска жареной курицы. Несмотря на противоречивые отзывы, это блюдо – достаточно популярная позиция в меню.
Double Down бургер в KFC / Фото Википедия
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