Starbucks пытается поддерживать реноме эксклюзивности в своих заведениях. Их кофейни – это якобы сообщество за закрытыми дверями, к которому стоит иметь особые ключи.

В 2020 году корпорация получила 23,5 миллиарда чистой прибыли. Зато в 2019 году корпорация установила свой рекорд и заработала еще на 3 миллирда больше, чем в следующем году.

Первая часть Кофейная империя Starbucks: какими хитростями компания побуждает покупать дорогие напитки

Особенности корпорации Starbucks

Компания даже разработала собственный лексикон, который закрепила в буклете 2003 года со слоганом "Сделайте это своим напитком". Вместо привычных размеров "малый", "средний" и "большой", Starbucks использует свой набор: tall, grande, venti и trenta.

Макиато у них называется "мрамором", а мокка "зеброй". Starbucks даже имеет собственную грамматику. Размер кофе надо называть перед сиропом, а молоко – перед основным напитком.

Также корпорация имеет тайное меню из более 80 тысяч кофейных напитков. Их нет на официальном сайте. Однако, список вариаций можно найти на фанатских интернет-ресурсах.



В Starbucks готовят тысячи разновидностей кофе / Фото stories.starbucks.com

Если человеку удастся раздобыть рецепт, бариста приготовит "фрапуччино-русалку", "чай с манговым молоком" или "грязное фрапуччино". Фрапучино – это изобретение именно Starbucks. Компания выпустила молочно-кофейный коктейль с мороженым на рынок в 1996 году.

Обратите внимание! За год на продажах фрапучино Starbucks заработал 52 миллиона долларов.

В Европе очень популярны домашние любимцы. Любое кафе первым делом дает стакан воды для любимца. Фишкой Starbucks является то, что там ввели для животных "паппучино".

Речь идет о стакане взбитых сливок, которым предлагают полакомиться собакам. Также постоянные клиенты знают, что в кафе можно бесплатно продегустировать выпечку.

Как корпорация поощряет клиентов

Для того, чтобы привлечь покупателей, компания успешно использует эффект FOMO. Starbucks готовит сезонные предложения, например тыквенное латте осенью или фрапуччино "единорог" весной. Страх не успеть попробовать лимитированный напиток заставляет тратить дополнительные деньги.

Что такое эффект FOMO? Эффект FOMO (fear of missing out) или синдром упущенных возможностей – это навязчивая боязнь упустить важное событие или выгодное предложение. Это явление набрало обороты с ростом популярности соцсетей. 56% пользователей испытывают дискомфорт, если они пропустили распродажу, концерт любимой группы или просто остались не в курсе новостей.

Для ценителей кофейной империи появление нового продукта – важное событие. Соцсети взрывает видео с дегустациями новинок и набирают до миллиона просмотров.

Идя навстречу клиентам, работники могут открыть кофейню на 10 минут быстрее, если увидят у дверей клиента. Компания называет заботу о посетителях одним из своих приоритетов, однако не все так идеально.

Недостатки Starbucks

По словам бывшей работницы Starbucks Кайли Ричинз, она якобы видела, как работники упускали пищу клиентов на землю. Впоследствии они вроде бы поднимали ее и несли прямо к посетителю.

Несмотря на бешеную популярность корпорации, сеть часто критикуют за невкусный кофе. Однако Starbucks уверенно остается среди лидеров мирового рынка. Клиенты не предают сеть за корпоративную культуру. Они делятся, что у компании есть программа лояльности.

Соцсети являются основным инструментом продвижения для Starbucks. В 2019 году корпорация даже получила премию от Британского института рекламы. За то, что на каждом вложенном в интернет-рекламу фунта стерлингов зарабатывала 4.

По данным маркетологов, бюджеты корпорации на рекламу меньше, чем у других брендов. Например, в 2019 году компания потратила на рекламу всего 247 миллионов долларов. Это 1% от общего обращения.

К примеру, один из крупнейших конкурентов Starbucks – Dunkin Donuts обычно выкладывает за рекламу вдвое большие суммы за год.

Традиции Starbucks

В 1980-х годах Starbucks ввели страхование здоровья для всех работников. Компания выступила с такой инициативой одной из первых на американском рынке. Как заверил Говард Шульц, сделали это не из соображений маркетинга.

По его словам, быть социально ответственными – одно из правил сети. К этому бизнесмена подтолкнул собственный горький опыт. Его отец был водителем грузовика, постоянно менял работы.



Работница Starbucks весит кофе в 1977 году / Фото stories.starbucks.com

Говард Шульц рассказал, что худшей работой его отца была доставка и подбор тканевых подгузников до изобретения памперсов. В 1960 году во время работы он упал на льду и сломал ногу и бедро.

Как пояснил мужчина, в 1960-х годах в Америке травмированных невежественных рабочих просто увольняли. Тогда Говарду было 7 лет и даже не мог представить, что когда-то создаст бизнес-гиганта и откроет рабочие места по всему миру.

Коллектив кофейной империи

Текучесть кадров в заведениях Starbucks составляет 65%. Это довольно низкий показатель, ведь в ресторанной сфере коэффициент оборота кадров колеблется между отметками 150% и 400%.

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Удержать коллектив компания старается благодаря приятным бонусам. К примеру, персонал может со скидкой покупать акции корпорации, получить возмещение за обучение по образовательным программам.

В разгар пандемии коронавируса кофейная империя предложила своему персоналу в США бесплатные сеансы у психотерапевта. Еще в 1991 году Starbucks подарил всем своим 700 работникам фондовые опционы на сумму, которая составляла 12% годовой зарплаты.

Справка. Опцион – это ценная бумага, разновидность договора на покупку определенного актива в будущем. Он дает право, но не обязанность совершать покупку. В документе фиксируют цену, объем и вероятную дату исполнения сделки.

Программу назвали "бобовый запас". Она была революционным шагом от корпорации. Благодаря этой программе, работники смогли впоследствии позволить себе собственные дома, дорогие автомобили или путешествия в дальние края.

Как стать сотрудником Starbucks

Чтобы попасть на работу в Starbucks, надо изучить немало рецептов. Также следует хорошо знать строгие пропорции и время приготовления напитков. К примеру, перед тем, как залить эспрессо, следует подождать 18 – 22 секунды.

Если стажер не уложился в этот интервал, его отправят продолжить тренировку. Про барист много могут рассказать цвета их фартуков. Обычно спецодежда в Starbucks зеленого цвета.



Фартуки работников отличаются по цветам и вышивками / Фото stories.starbucks.com

Однако случаются вариации. Редкие фиолетовые фартуки получают баристы, которые получили призы на международных соревнованиях в Европе, Ближнем Востоке или Африке.

В США ветераны могут получить одежду с нашивкой американского флага. Люди с нарушениями слуха имеют фартуки со словом Starbucks, вышитым языком жестов.

Громкие скандалы вокруг Starbucks

В 2018 году корпорация оказалась в центре громкого расового скандала. В Филадельфийской кофейне двое темнокожих попросили у работника ключи от туалета. Однако он им отказал, потому что мужчины ничего не купили.

Афроамериканцы настаивали на своем, и сотрудники Starbucks вызвали полицию. Событие имело сумасшедший резонанс, кофейную империю обвинили в расизме и мгновенно захейтили в соцсетях.

Обратите внимание! В мае 2018 года Starbucks закрыла 8 тысяч своих кофеен в Америке на несколько часов быстрее, чтобы провести тренинги против расовых предубеждений для 175 тысяч своих работников.

По оценкам Bloomberg, кофейный гигант потерял из-за этой акции 16 миллионов долларов. Однако эти протесты не были первыми для корпорации.

Так, к примеру, в начале 2000-х годов сеть критиковали за якобы финансирование армии Израиля, хотя Шульц опровергал эти упреки. В 2012 году сеть бойкотировали после расследования издания. Их обвинили в уклонении от уплаты налогов в Европе.

Компания пытается беречь природу

Корпорация старается быть экологически дружной. Руководство кофейной сети заметило, что люди берут по 2 – 3 чашки, чтоб не обжечься. В ответ компания придумала бумажные держатели, чтобы уменьшить расход бумаги.

С 1985 года Starbucks дает скидки покупателям, которые просят налить кофе в собственную посуду. В Великобритании и Германии дополнительно ввели отдельную плату за одноразовые чашки.



Заведения Starbucks используют солнечую энергию / Фото stories.starbucks.com

Starbucks является лидером инициативы NextGenCup, которая ищет новые способы побудить покупателей использовать многоразовую посуду. Клиент может взять с собой чашку компании, заплатив за нее залог, а затем отдать в другой кофейни и вернуть свои деньги.

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Большое внимание Starbucks уделяет происхождению и покупке кофейных зерен. Компания следит за тем, чтобы локальные производители на месте получали справедливую цену за этот кофе. Также там вводят различные программы поддержки малого фермерства.

Starbucks и Украина

Всего корпорация насчитывает 32 тысячи магазинов на 5 континентах. В то же время открывать свои кофейни в Украине бизнес-гигант не спешит. Поэтому посещение брендовых магазинов остаются для украинцев частью туристических аттракций.



Говард Шульц с работниками в 1992 году / Фото stories.starbucks.com

Несмотря на отсутствие заведений Starbucks в Украине, он успел отметиться громким скандалом. В 2011 году администраторы страницы компании в Facebook заявили, что будут вести ее на русском языке.

Это вызвало немало возмущений среди пользователей, сотни негативных комментариев и дизлайков. После этого администрация соцсети удалила страницу. Кофейная корпорация открестилась от своих представителей в Украине.

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С 2021 года в Украине можно купить молотый и зерновой кофе Starbucks в упаковках. Официальным дистрибьютором стала компания Nestle.