Starbucks намагається підтримувати реноме ексклюзивності у своїх закладах. Їхні кав'ярні – це нібито спільнота за зачиненими дверима, до якої варто мати особливі ключі.

У 2020 році корпорація отримала 23,5 мільярди чистого прибутку. Натомість у 2019 році корпорація встановила свій рекорд і заробила на ще 3 мільрда більше, ніж у наступному році.

Перша частина Кавова імперія Starbucks: якими хитрощами компанія спонукає купувати дорогі напої

Особливості корпорації Starbucks

Компанія навіть розробила власний лексикон, який закріпила у буклеті 2003 року зі слоганом "Зробіть це своїм напоєм". Замість звичних розмірів "малий", "середній" і "великий", Starbucks використовує свій набір: tall, grande, venti та trenta.

Макіато у них називається "мармуром", а мокка "зеброю". Starbucks навіть має власну граматику. Розмір кави треба називати перед сиропом, а молоко – перед основним напоєм.

Також корпорація має таємне меню із понад 80 тисяч кавових напоїв. Їх немає на офіційному сайті. Однак список варіацій можна знайти на фанатських інтернет-ресурсах.



У Starbucks готують тисячі різновидів кави / Фото stories.starbucks.com

Якщо людині вдасться роздобути рецепт, бариста приготує "фрапучіно-русалку", "чай з манговим молоком" чи "брудне фрапучіно". Фрапучіно – це винахід саме Starbucks. Компанія випустила молочно-кавовий коктейль із морозивом на ринок у 1996 році.

Зверніть увагу! За рік на продажах фрапучіно Starbucks заробив 52 мільйони доларів.

У Європі дуже популярні є домашні улюбленці. Будь-яке кафе насамперед дає склянку води для улюбленця. Фішкою Starbucks є те, що там запровадили для тварин "паппучіно".

Мовиться про склянку збитих вершків, якою пропонують поласувати собакам. Також постійні клієнти знають, що в кафе можна безкоштовно продегустувати випічку.

Як корпорація заохочує клієнтів

Для того, щоби привабити покупців, компанія успішно використовує ефект FOMO. Starbucks готує сезонні пропозиції, наприклад гарбузове лате восени чи фрапучіно "єдиноріг" навесні. Страх не встигнути скуштувати лімітований напій змушує витрачати додаткові гроші.

Що таке ефект FOMO? Ефект FOMO (fear of missing out) або синдром втрачених можливостей – це нав'язлива боязнь упустити важливу подію чи вигідну пропозицію.



Це явище набрало обертів зі зростанням популярності соцмереж. 56% користувачів відчувають дискомфорт, якщо вони пропустили розпродаж, концерт улюбленої групи чи просто залишилися не в курсі новин.

Для поціновувачів кавової імперії поява нового продукту – важлива подія. Соцмережі вибухають відео з дегустаціями новинок й набирають до мільйона переглядів.

Йдучи назустріч клієнтам, працівники можуть відчинити кав'ярню на 10 хвилин швидше, якщо побачать біля дверей клієнта. Компанія називає турботу про відвідувачів одним зі своїх пріоритетів, однак не все так ідеально.

Недоліки Starbucks

За словами колишньої працівниці Starbucks Кайли Річінз, вона буцімто бачила, як працівники упускали їжу клієнтів на землю. Згодом вони начебто підіймали її і несли просто до відвідувача.

Попри шалену популярність корпорації, мережу часто критикують за несмачну каву. Однак Starbucks впевнено залишається серед лідерів світового ринку. Клієнти не зраджують мережі за корпоративну культуру. Вони діляться, що у компанії є програма лояльності.

Соцмережі є основним інструментом просування для Starbucks. У 2019 році корпорація навіть одержала премію від Британського інституту реклами. За те, що на кожному вкладеному в інтернет-рекламу фунта стерлінгів заробляла 4.

За даними маркетологів, бюджети корпорації на рекламу менші, ніж в інших брендів. Наприклад, у 2019 році компанія витратила на рекламу всього 247 мільйонів доларів. Це 1% від загального обігу.

До прикладу, один із найбільших конкурентів Starbucks – Dunkin Donuts зазвичай викладає за рекламу вдвічі більші суми за рік.

Традиції Starbucks

У 1980-х роках Starbucks запровадили страхування здоров'я для усіх працівників. Компанія виступила з такою ініціативою однією із перших на американському ринку. Як запевнив Говард Шульц, зробили це не з міркувань маркетингу.

За його словами, бути соціально відповідальними – одне із правил мережі. До цього бізнесмена підштовхнув власний гіркий досвід. Його батько був водієм вантажівки, постійно змінював роботи.



Працівниця Starbucks важить каву в 1977 році / Фото stories.starbucks.com

Говард Шульц розповів, що найгіршою його роботою батька була доставка і підбирання тканинних підгузок до винайдення памперсів. У 1960 році під час роботи він впав на льоду і зламав ногу та стегно.

Як пояснив чоловік, у 1960-х роках в Америці травмованих неосвічених робітників просто звільняли. Тоді Говарду було 7 років та навіть не міг уявити, що колись створить бізнес-гіганта і відкриватиме робочі місця по всьому світу.

Колектив кавової імперії

Плинність кадрів у закладах Starbucks становить 65%. Це доволі низький показник, адже у ресторанній сфері коефіцієнт обороту кадрів коливається між позначками 150% та 400%.

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Втримати колектив компанія намагається завдяки приємним бонусам. До прикладу, персонал може зі знижкою купувати акції корпорації, отримати відшкодування за навчання за освітніми програмами.

У розпал пандемії коронавірусу кавова імперія запропонувала своєму персоналу у США безкоштовні сеанси у психотерапевта. Ще 1991 році Starbucks подарував всім своїм 700 працівникам фондові опціони на суму, яка складала 12% річної зарплати.

Довідка. Опціон — це цінний папір, різновид договір на купівлю певного активу у майбутньому. Він дає право, але не обов'язок здійснювати покупку. У документі фіксують ціну, обсяг і ймовірну дату виконання угоди.

Програму назвали "Бобовий запас". Вона була революційним кроком від корпорації. Завдяки цій програмі, працівники змогли згодом дозволити собі власні будинки, дорогі автомобілі чи подорожі у далекі краї.

Як стати працівником Starbucks

Аби потрапити на роботу в Starbucks, треба вивчити чимало рецептів. Також слід добре знати суворі пропорції і час приготування напоїв. До прикладу, перед тим, як залити еспресо, слід почекати 18 – 22 секунди.

Якщо стажер не вклався у цей інтервал, його відправлять продовжити тренування. Про барист багато можуть розповісти кольори їхніх фартухів. Зазвичай спецодяг у Starbucks зеленого кольору.



Фартухи працівників відрізняються за кольорами та вишивками / Фото stories.starbucks.com

Однак трапляються варіації. Рідкісні фіолетові фартухи отримують бариста, які здобули призи на міжнародних змаганнях у Європі, Близькому Сході чи Африці.

У США ветерани можуть отримати одяг з нашивкою американського прапора. Люди із вадами слуху мають фартухи зі словом Starbucks, вишитим мовою жестів.

Гучні скандали навкола Starbucks

У 2018 році корпорація опинилася в центрі гучного расового скандалу. У філадельфійській кав'ярні двоє темношкірих попросили у працівника ключі від туалету. Однак він їм відмовив, бо чоловіки нічого не купили.

Афроамериканці наполягали на своєму, і співробітники Starbucks викликали поліцію. Подія мала шалений резонанс, кавову імперію звинуватили у расизмі і миттєво захейтили у соцмережах.

Зверніть увагу! У травні 2018 року Starbucks зачинила 8 тисяч своїх кав'ярень в Америці на кілька годин швидше, аби провести тренінги проти расових упереджень для 175 тисяч своїх працівників.

За оцінками Bloomberg, кавовий гігант втратив через цю акцію 16 мільйонів доларів. Однак ці протести не були першими для корпорації.

Так, до прикладу, на початку 2000-х років мережу критикували за начебто фінансування армії Ізраїлю, хоча Шульц спростовував ці закиди. У 2012 році мережу бойкотували після розслідування видання. Їх звинуватили в ухилянні від сплати податків у Європі.

Компанія намагається берегти природу

Корпорація намагається бути екологічно дружною. Керівництво кавової мережі помітило, що люди беруть по 2 – 3 горнятка, щоби не обпектися. У відповідь компанія придумала паперові тримачі, аби зменшити розхід паперу.

З 1985 року Starbucks дає знижки покупцям, які просять налити каву у власний посуд. У Великобританії та Німеччині додатково ввели окрему плату за одноразові горнятка.



Заклади Starbucks використовують соняючну енергію / Фото stories.starbucks.com

Starbucks є лідером ініціативи NextGenCup, яка шукає нові способи заохотити покупців використовувати багаторазовий посуд. Клієнт може взяти з собою горнятко компанії, заплативши за нього заставу, а тоді віддати у іншій кав'ярні й повернути свої гроші.

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Велику увагу Starbucks приділяє походженню та купівлі кавових зерен. Компанія слідкує за тим, щоби локальні виробники на місці отримували справедливу ціну за цю каву. Також там запроваджують різні програми підтримки малого фермерства.

Starbucks та Україна

Загалом корпорація налічує 32 тисячі крамниць на 5 континентах. Водночас відкривати свої кав'ярні в Україні бізнес-гігант не поспішає. Тож відвідини брендових крамниць залишаються для українців частиною туристичних атракцій.



Говард Шульц з працівниками у 1992 році / Фото stories.starbucks.com

Попри відсутність закладів Starbucks в Україні, він встиг відзначитися гучним скандалом. У 2011 році адміністратори сторінки компанії у Facebook заявили, що вестимуть її російською мовою.

Це викликало чимало обурень серед користувачів, сотні негативних коментарів і дизлайків. Після цього адміністрація соцмережі видалила сторінку. Кавова корпорація відхрестилася від своїх представників в Україні.

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З 2021 року в Україні можна купити мелену та зернову каву Starbucks в упаковках. Офіційним дистриб'ютором стала компанія Nestle.