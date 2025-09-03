Росія вкотре масовано атакує Україну з повітря: що відомо про наслідки
Комбіновану повітряну атаку зі значною кількістю "Шахедів" та крилатих ракет здійснила російська армія вночі 3 вересня проти України. Низка областей зазнали ударів, які мали наслідки.
Вже відомо про влучання на Кіровоградщині, Київщині, на Заході та в інших регіонах. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.
Хронологія атаки Україну атакують крилаті ракети та дрони: де летять ворожі цілі й лунає тривога
Що відомо про наслідки масованої атаки Росії по Україні 3 вересня?
Хмельницький. Місто потрапило під удар ворога, пише ОВА. Станом на зараз сигналів про потерпілих або загиблих немає. Але, як додали у мерії, є пошкодження і загоряння. Рятувальники вже усувають наслідки. Київщина. Ворог масовано атакує регіон дронами. У Вишгороді сталося загоряння між житловими багатоповерхівками. Пошкоджено автомобіль та скління будинків. Пожежа ліквідована. Попередньо, без потерпілих. Кіровоградська область. Відбулася ворожа дронова атака на Знам'янську громаду, зокрема на об'єкти Укрзалізниці. Київ. У Деснянському районі зафіксовано падіння БпЛА. Попередньо без пожежі та руйнувань, служби прямують на місце.
Від електропостачання відключено населені пункти громади. Бригади енергетиків працюють.
Відома кількість травмованих у Знам'янці – 5. Життю людей нічого не загрожує. Постраждалих будинків – 17, один зруйнований.
