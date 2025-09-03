Комбіновану повітряну атаку зі значною кількістю "Шахедів" та крилатих ракет здійснила російська армія вночі 3 вересня проти України. Низка областей зазнали ударів, які мали наслідки.

Вже відомо про влучання на Кіровоградщині, Київщині, на Заході та в інших регіонах. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Україну атакують крилаті ракети та дрони: де летять ворожі цілі й лунає тривога

Що відомо про наслідки масованої атаки Росії по Україні 3 вересня?

04:00, 03 вересня Хмельницький. Місто потрапило під удар ворога, пише ОВА. Станом на зараз сигналів про потерпілих або загиблих немає. Але, як додали у мерії, є пошкодження і загоряння. Рятувальники вже усувають наслідки. 03:00, 03 вересня Київщина. Ворог масовано атакує регіон дронами. У Вишгороді сталося загоряння між житловими багатоповерхівками. Пошкоджено автомобіль та скління будинків. Пожежа ліквідована. Попередньо, без потерпілих. 02:00, 03 вересня Кіровоградська область. Відбулася ворожа дронова атака на Знам'янську громаду, зокрема на об'єкти Укрзалізниці.



Від електропостачання відключено населені пункти громади. Бригади енергетиків працюють.



Відома кількість травмованих у Знам'янці – 5. Життю людей нічого не загрожує. Постраждалих будинків – 17, один зруйнований. 01:00, 03 вересня Київ. У Деснянському районі зафіксовано падіння БпЛА. Попередньо без пожежі та руйнувань, служби прямують на місце.

Важливо: оперативно про повітряні тривоги, ракетні небезпеки, загрози ударних БпЛА, а також про наслідки ударів ворога та інші важливі новини читайте у нашому телеграмі.