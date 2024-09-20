Росіяни хочуть вийти на цілодобовий режим ударів по Україні: чи реально це

У планах Росії є суттєве збільшення ракетних та дронових атак по Україні. Хоч певні проблеми з виробництвом зброї у них є, та все ж росіяни мають можливість поповнювати свої запаси.

Ворожі наміри проти України, на жаль, частково можуть бути реалізовані. Як найкраще запобігти новим обстрілам, 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерт із російських гібридних впливів у світі Дмитро Жмайло.

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Росіяни досі можуть виробляти зброю

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що Росія хоче цілодобово атакувати Україну, щоб тривоги в областях стали звичними. Саме тому росіяни збільшують виробництво "Шахедів", а також часто їх запускають для розвідки боєм.

Це плани росіян, до яких вони прагнутимуть постійно. Той темп бойових дій та інтенсивність обстрілів, які вони задали, зможу тримати ще до середини наступного року. Вони можуть виробляти "Шахеди", мають десь дві лінії неповного циклу. До 2025 – 2026 року росіяни все ж сподіваються вийти на повний цикл виробництва цих дронів,

– зауважив Дмитро Жмайло.

Зараз росіяни збирають "Шахеди" з, так би мовити, "напівфабрикатів", які, зокрема, отримують з Ірану. Схожа ситуація в Росії і з ракетами.

"Ракети Х-101 також можуть виробляти. Якщо станом на 2021 рік в їхньому арсеналі було приблизно 50 цих ракет, то вже на кінець 2023 – близько 180 ракет, і це вже при значному зменшенні арсеналу. Але атаки наших спецслужб значно підірвали російський потенціал", – наголосив Жмайло.

Важливо! Допомогти українським розвідникам знищувати військовий потенціал росіян можете й ви. Фонд 24 Каналу відкрив збір для підрозділу "Тимура" ГУР МО, який бере участь в секретних операціях проти росіян на землі і в морі. Бійці звільняли острів Зміїний, проводили рейди в Криму й на Херсонщині та працюють на окупованих територіях.

Наша мета – збір на 20 рацій, що є зашифрованими і малопомітними, та координують дії всіх бійців.

Допомогти підрозділу "Тимура" можна за посиланням.

До того ж у Росії намагаються покращувати наявну зброю. Зокрема, модифікують ті ж "Шахеди".

Наприклад, іранські дрони-камікадзе зараз намагаються переобладнати так, щоб вони частково могли вести розвідку. Крім того, подейкують, що в росіян є певні технічні можливості для дистанційного керування "Шахедами" на відстані до 70 кілометрів від оператора.

"Вони постійно намагатимуться це робити, щоб зрозуміти всю систему нашої оборони, аби готувати майбутні масовані ракетні удари, які цьогоріч ми вже бачили кілька разів", – додав Жмайло.

Як найефективніше зменшити кількість обстрілів

Щодо ракет, то у росіян немає достатньої кількості компонентів для їхнього масованого виробництва. Однак їм допомагають як союзники, так і навіть країни Заходу.

Коли наші спеціалісти розбирали уламки ракет, то в них були не лише складники з Китаю, але й складники зі США, Швейцарії, Німеччини. На жаль, через треті країни, хоч і в обмеженій кількості, та все ж мають доступ до відповідних технологій,

– наголосив Жмайло.

Водночас набагато гірша ситуація в Росії з носіями ракет. Зазвичай їх запускають зі стратегічної авіації, якій вже 50 – 70 років. Знищення російських літаків – це втрата, яку окупанти не можуть просто замінити. Такі втрати фактично є невідновлюваними.

"Для нас головне знищувати саме російську авіацію. Це є найефективнішим способом зменшення ракетно-бомбового терору проти України", – підсумував виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.