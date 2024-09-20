Россияне хотят выйти на круглосуточный режим ударов по Украине: реально ли это

В планах России есть существенное увеличение ракетных и дроновых атак по Украине. Хотя определенные проблемы с производством оружия у них есть, но все же россияне имеют возможность пополнять свои запасы.

Враждебные намерения против Украины, к сожалению, частично могут быть реализованы. Как лучше всего предотвратить новые обстрелы, 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, эксперт по российским гибридным влияниям в мире Дмитрий Жмайло.

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Россияне до сих пор могут производить оружие

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что Россия хочет круглосуточно атаковать Украину, чтобы тревоги в областях стали привычными. Именно поэтому россияне увеличивают производство "Шахедов", а также часто их запускают для разведки боем.

Это планы россиян, к которым они будут стремиться постоянно. Тот темп боевых действий и интенсивность обстрелов, которые они задали, смогу держать еще до середины следующего года. Они могут производить "Шахеды", имеют где-то две линии неполного цикла. К 2025 – 206 году россияне все же надеются выйти на полный цикл производства этих дронов,

– отметил Дмитрий Жмайло.

Сейчас россияне собирают "Шахеды" с, так сказать, "полуфабрикатов", которые, в частности, получают из Ирана. Похожая ситуация в России и с ракетами.

"Ракеты Х-101 также могут производить состояние. Если по состоянию на 2021 год в их арсенале было примерно 50 этих ракет, то уже на конец 2023 – около 180 ракет, и это уже при значительном уменьшении арсенала. Но атаки наших спецслужб значительно подорвали российский потенциал", – подчеркнул Жмайло.

Важно! Помочь украинским разведчикам уничтожать военный потенциал россиян можете и вы. Фонд 24 Канала открыл сбор для подразделения Тимура ГУР МО, который участвует в секретных операциях против россиян на земле и в море. Бойцы освобождали остров Змеиный, проводили рейды в Крыму и на Херсонщине и работают на оккупированных территориях.

Наша цель – сбор на 20 раций, которые являются зашифрованными и малозаметными, и координируют действия всех бойцов.

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К тому же в России пытаются улучшать имеющееся оружие. В частности, модифицируют те же "Шахеды".

Например, иранские дроны-камикадзе сейчас пытаются переоборудовать так, чтобы они частично могли вести разведку. Кроме того, поговаривают, что у россиян есть определенные технические возможности для дистанционного управления "Шахедами" на расстоянии до 70 километров от оператора.

"Они постоянно будут пытаться это делать, чтобы понять всю систему нашей обороны, чтобы готовить будущие массированные ракетные удары, которые в этом году мы уже видели несколько раз", – добавил Жмайло.

Как эффективно уменьшить количество обстрелов

Что касается ракет, то у россиян нет достаточного количества составляющих для их массированного производства. Однако им помогают как союзники, так и даже страны Запада.

Когда наши специалисты разбирали обломки ракет, то в них были не только составляющие из Китая, но и составляющие из США, Швейцарии, Германии. К сожалению, через третьи страны, хоть и в ограниченном количестве, и все же имеют доступ к соответствующим технологиям,

– отметил Жмайло.

В то же время гораздо хуже ситуация в России с носителями ракет. Обычно их запускают со стратегической авиации, которой уже 50 – 70 лет. Уничтожение российских самолетов – это потеря, которую оккупанты не могут просто заменить. Такие потери фактически являются невозобновляемыми.

"Для нас главное уничтожать именно российскую авиацию. Это является самым эффективным способом уменьшения ракетно-бомбового террора против Украины", – подытожил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.