Масові поховання, вбивства, мінування: британська розвідка зафіксувала злочини Росії в Україні

10 квітня 2022 , 02:58
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Джерело:

твітер Міністерства оборони Великої Британії

Російські окупанти вчинили безліч воєнних злочинів на території України. Міноборони Великої Британії зафіксувало звірства загарбників.

Російські "військові" обстрілюють українські міста та вбивають мирних жителів. Серед жертв окупантів є дуже багато жінок та дітей.

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Окупанти вчиняють воєнні злочини в Україні

Британська розвідка повідомила, що після відходу російських військ з Півночі України окупанти залишили за собою докази нападів на некомбатантів – людей, які не беруть участі у бойових діях. Мовиться про:

  • масові поховання;
  • використання заручників як живого щита зі смертельними наслідками;
  • мінування цивільної інфраструктури.

Окрім цього, загарбники продовжують використовувати саморобні вибухові пристрої для ураження, зниження морального духу та обмеження свободи пересування українців.

Також окупанти атакують об'єкти інфраструктури з високим ризиком шкоди для цивільного населення, зокрема резервуар з нітратною кислотою в Рубіжному.


Британська розвідка зафіксувала злочини окупантів / Дані Міноборони Британії

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Автор: Ольга Котів