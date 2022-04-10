Масові поховання, вбивства, мінування: британська розвідка зафіксувала злочини Росії в Україні
Російські окупанти вчинили безліч воєнних злочинів на території України. Міноборони Великої Британії зафіксувало звірства загарбників.
Російські "військові" обстрілюють українські міста та вбивають мирних жителів. Серед жертв окупантів є дуже багато жінок та дітей.
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Окупанти вчиняють воєнні злочини в Україні
Британська розвідка повідомила, що після відходу російських військ з Півночі України окупанти залишили за собою докази нападів на некомбатантів – людей, які не беруть участі у бойових діях. Мовиться про:
- масові поховання;
- використання заручників як живого щита зі смертельними наслідками;
- мінування цивільної інфраструктури.
Окрім цього, загарбники продовжують використовувати саморобні вибухові пристрої для ураження, зниження морального духу та обмеження свободи пересування українців.
Також окупанти атакують об'єкти інфраструктури з високим ризиком шкоди для цивільного населення, зокрема резервуар з нітратною кислотою в Рубіжному.
Британська розвідка зафіксувала злочини окупантів / Дані Міноборони Британії
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