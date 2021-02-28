Масові протести в Казахстані: силовики жорстко затримали понад пів сотні людей

У Казахстані в неділю, 28 лютого, відбулися акції протесту, мирна хода та мітинги. Організувала такі заходи опозиція. Натомість поліція почала застосовувати силу щодо активістів. Більш того, багатьох затримували ще до того, як вони потрапляли на місце зборів.

Протестні акції пройшли в Нур-Султані, Алмати та інших містах Казахстану. Лише в Уральську організатори отримали згоду від влади. Головні вимоги активістів – звільнити політв'язнів, провести соціально-політичні реформи та відмовитися від продажу землі іноземцям.

До речі Назарбаєв – знову на коні: партія експрезидента Казахстану лідирує на виборах до парламенту

Жорсткі затримання активістів – Алмати та Нур-Султан

В столиці силовики взяли в оточення прихильників Жанболата Мамая. Він очолює ініціативну групу зі створення "Демократичної партії". Сталося це біля палацу Балуана Шолака. В кільце тут встали приблизно 20 правоохоронців. Крім того, місце оточили автобусами та кількома "шарами" поліцейських. Також правоохоронці всіляко намагалися витиснути звідси представників ЗМІ. За словами журналістів, люди в оточенні кричали, що їм роблять боляче. Хтось навіть говорив про "зламані ребра". Але підтвердження цієї інформації наразі немає.



Оточення з правоохоронців або кетлінг в Алмати: усередині кільця – активісти незареєстрованої "Демпартії" / Фото "Радио Азаттык"

Але водночас силовики лояльно ставилися до тих, хто виступає проти Мамая та "Демпартії". Такі люди могли близько підійти до кола, вигукуючи "Ганьба Мамаю!". Представники опозиції, зі свого боку, назвали їх тітушками.

Крім того, в цьому районі влада обмежила рух машин, давши дозвіл лише громадському транспорту. Натомість метро закрили.

Прихильники Мухтара Аблязова ("Демократичний вибір Казахстану") зібралися біля Центрального парку культури. Саме тут пройшли масові затримання мітингувальників – поліція схопила майже 50 осіб. Вони кричали: "Свободу політв'язням!" і "Назарбаєв-диктатор!".

Дивіться відео протестів у Нур-Султані та Алмати

Ще одне масове затримання людей відбулося в Нур-Султані (колишня Астана) на поминках активіста Дулата Агаділа. Той торік помер за загадкових обставин у СІЗО . Поминальні заходи мали пройти в мечеті Садуакаса Гилмані. Але вона виявилася закритою нібито "на ремонт" і "дезінфекцію".

Той торік помер за загадкових обставин у СІЗО Поминальні заходи мали пройти в мечеті Садуакаса Гилмані. Але вона виявилася закритою нібито "на ремонт" і "дезінфекцію". Як тільки люди почали розходитися, їх почали буквально заганяти в кільце. У підсумку там опинилися 13 осіб, літніх людей звільнили. Мітингувальники кричали "Свободу політв'язням!" і зверталися до депутатів Європарламенту з проханням ввести санкції щодо окремих чиновників Казахстану. За словами журналістів, поліцейських було втричі більше, ніж самих активістів.

Люди в такому кільці змушеними були простояти приблизно 3 години. Хтось звернув плакати та покинув місце сам, а когось забрали на поліцейській машині. У цей час у Нур-Султані було приблизно 5 – 10 градусів морозу.



Протест у Нур-Султані / Фото "Радио Азаттык"

Що відбувалося в інших містах

У Актобе поліція затримала приблизно 10 осіб. Сталося це, коли люди тільки почали збиратися. Під час затримань активісти кричали: "Свободу політв'язням!".

В Атирау мітинг збирався провести активіст Макс Бокаєв, який нещодавно вийшов з в'язниці. Він прийшов на площу та висловив свої вимоги влади. Побачивши, що поліція збирається оточити його прихильників, Бокаєв розпустив мітингувальників.

У Семеї поліція теж провела превентивні затримання: людей забирали до відділків ще до того, як вони підходили до місця передбачуваного мітингу.

У Шимкенті та Кизилорді поліція виставила патрулі, повідомлень про затримання не було.

Додамо, що місцева влада вимикала інтернет на місці зборів людей у всіх містах Казахстану. Також перекривала до них головні дороги та створювала інші перешкоди.

Що було на початку січня Неспокійний день виборів у Казахстані: понад 100 затриманих – фото, відео

Дивіться відео затримань під час протестів у Казахстані 28 лютого

Деталі протестів у Казахстані

Виходити на мітинги 28 лютого з вимогою політичних реформ закликав активіст Макс Бокаєв . Його звільнили з в'язниці 4 лютого. А потрапив він туди в 2016 році на 5 років після земельних протестів.

. Його звільнили з в'язниці 4 лютого. А потрапив він туди в 2016 році на 5 років після земельних протестів. Згодом настрої Бокаєва підтримали й інші опозиційні групи. Зокрема, ініціативна група зі створення "Демократичної партії" та "Демократичний вибір Казахстану".

Затримання в Казахстані почалися ще за кілька днів до цього. Деякі отримали попередження, а інших відправили в ізолятор за рішенням адмінсудів.

11 лютого Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо прав людини в Казахстані. Згідно з нею, Європа закликає припинити всі політично мотивовані справи, а також покласти край "всім формам довільного затримання, репресій і переслідувань".

ДВК у Казахстані суд визнав екстремістською політсилою. Натомість Європарламент визнає мирним опозиційним рухом.За даними правозахисників, сьогодні у Казахстані29 активістів перебувають під вартою в слідчих ізоляторах або під домашнім арештом. Загалом у межах кримінальних справ проходять понад 250 активістів – в статусі підозрюваних, свідків із правом на захист, просто свідків. Усіх їх нерідко викликають на допити.