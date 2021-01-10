У Казахстані 10 січня відбулися парламентські вибори. Вже є відомими результати екзитполів. За їхніми даними найбільшу кількість голосів здобула партія "Нур Отан". Цю політсилу очолює колишній казахстанський президент Нурсултан Назарбаєв.

Підсумки екзитполу під час брифінгу повідомила директорка дослідного інституту "Громадська думка" Айнур Мажітова. Про це повідомляє видання "informБЮРО".

До теми Неспокійний день виборів у Казахстані: понад 100 затриманих – фото, відео

Вибори до парламенту Казахстану: що кажуть екзитполи

"Нур Отан" – 71,97%

"Ак жол" – 10,18%.

Народна партія Казахстану – 9,03%

Патріотична партія "Ауїл" – 5,75%

"Адал" – 3,07%

До слова, після оголошення цих результатів Назарбаєв приїхав до штабу партії та привітав її членів з перемогою.

Дорогі однопартійці, вітаю всіх з переконливою перемогою партії "Нур Оан" на цих виборах. Попередні результати екзитполів показують, що казахстанці пов'язують подальший розвиток нашої країни, поліпшення добробуту з нашою партією,

– наголосив політик.

Зауважимо! Назарбаєв пішов із посади у березні 2019 року. Про відставку він оголосив у телевізійному звернення до нації. Виконувати обов'язки очільника держави, згідно з законами, почав спікер Сенату Казахстану Касим-Жомрат Токаєв. Згодом у країні відбулися дострокові президентські вибори. На них переміг все той же Токаєв. У червні він офіційно вступив на найвищу в країні посаду.

Деталі вищезазначеного екзитполу