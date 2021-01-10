Назарбаєв – знову на коні: партія експрезидента Казахстану лідирує на виборах до парламенту
У Казахстані 10 січня відбулися парламентські вибори. Вже є відомими результати екзитполів. За їхніми даними найбільшу кількість голосів здобула партія "Нур Отан". Цю політсилу очолює колишній казахстанський президент Нурсултан Назарбаєв.
Підсумки екзитполу під час брифінгу повідомила директорка дослідного інституту "Громадська думка" Айнур Мажітова. Про це повідомляє видання "informБЮРО".
До теми Неспокійний день виборів у Казахстані: понад 100 затриманих – фото, відео
Вибори до парламенту Казахстану: що кажуть екзитполи
- "Нур Отан" – 71,97%
- "Ак жол" – 10,18%.
- Народна партія Казахстану – 9,03%
- Патріотична партія "Ауїл" – 5,75%
- "Адал" – 3,07%
До слова, після оголошення цих результатів Назарбаєв приїхав до штабу партії та привітав її членів з перемогою.
Дорогі однопартійці, вітаю всіх з переконливою перемогою партії "Нур Оан" на цих виборах. Попередні результати екзитполів показують, що казахстанці пов'язують подальший розвиток нашої країни, поліпшення добробуту з нашою партією,
– наголосив політик.
Деталі вищезазначеного екзитполу
- Протягом дня було проведено 4 хвилі опитування.
- Загалом опитали 24 тисячі виборців.
- Похибка опитування – в межах 2%.
- У проведенні опитування було задіяно понад 600 інтерв'юерів.
- Опитування виборців проводили за стандартною міжнародною методикою у форматі інтерв'ю Face To Face ("обличчя до обличчя").
Поділитися новиною