В Казахстане 10 января состоялись парламентские выборы. Уже известны результаты экзитполов. По их данным наибольшее количество голосов получила партия "Нур Отан". Эту политсилу возглавляет бывший казахстанский президент Нурсултан Назарбаев.

Итоги экзитпола во время брифинга сообщила директор исследовательского института "Общественное мнение" Айнур Мажитова. Об этом сообщает издание "informБЮРО".

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Выборы в парламент Казахстана: что говорят экзитполы

"Нур Отан" – 71,97%

"Ак жол" – 10,18%.

Народная партия Казахстана – 9,03%

Патриотическая партия "Ауил" – 5,75%

"Адал" – 3,07%

К слову, после объявления этих результатов Назарбаев приехал в штаб партии и поздравил ее членов с победой.

Дорогие однопартийцы, поздравляю всех с убедительной победой партии "Нур Оан" на этих выборах. Предварительные результаты экзитполов показывают, что казахстанцы связывают дальнейшее развитие нашей страны, улучшение благосостояния с нашей партией,

– подчеркнул политик.

Заметим! Назарбаев ушел с поста в марте 2019 года. Об отставке он объявил в телевизионном обращении к нации. Исполнять обязанности главы государства, согласно законам, начал спикер Сената Казахстана Касым-Жомрат Токаев. Впоследствии в стране состоялись досрочные президентские выборы. На них победил все тот же Токаев. В июне он официально вступил в самую высокую в стране должность.

Детали вышеупомянутого экзитпола