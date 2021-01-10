Назарбаев – снова на коне: партия экс-президента Казахстана лидирует на выборах в парламент
В Казахстане 10 января состоялись парламентские выборы. Уже известны результаты экзитполов. По их данным наибольшее количество голосов получила партия "Нур Отан". Эту политсилу возглавляет бывший казахстанский президент Нурсултан Назарбаев.
Итоги экзитпола во время брифинга сообщила директор исследовательского института "Общественное мнение" Айнур Мажитова. Об этом сообщает издание "informБЮРО".
К теме Беспокойный день выборов в Казахстане: более 100 задержанных – фото, видео
Выборы в парламент Казахстана: что говорят экзитполы
- "Нур Отан" – 71,97%
- "Ак жол" – 10,18%.
- Народная партия Казахстана – 9,03%
- Патриотическая партия "Ауил" – 5,75%
- "Адал" – 3,07%
К слову, после объявления этих результатов Назарбаев приехал в штаб партии и поздравил ее членов с победой.
Дорогие однопартийцы, поздравляю всех с убедительной победой партии "Нур Оан" на этих выборах. Предварительные результаты экзитполов показывают, что казахстанцы связывают дальнейшее развитие нашей страны, улучшение благосостояния с нашей партией,
– подчеркнул политик.
Детали вышеупомянутого экзитпола
- В течение дня было проведено 4 волны опроса.
- В общем опросили 24 тысяч избирателей.
- Погрешность опроса – в пределах 2%.
- В проведении опроса было задействовано более 600 интервьюеров.
- Опросы избирателей проводили по стандартной международной методике в формате интервью Face To Face ("лицом к лицу").
Поделиться новостью