У Казахстані пройшла інавгурація нового президента Токаєва: перші фото

Новообраний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 12 червня офіційно склав присягу та вступив на посаду очільника країни. Церемонія інавгурації пройшла у Палаці незалежності в столиці Нур-Султані.

Під час церемонії Токаєв заявив, що буде працювати над реалізацією стратегії попереднього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

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Урочисто присягаю вірно служити народу Казахстану, суворо дотримуватися конституції і законам Республіки Казахстан, гарантувати права і свободи громадян, сумлінно виконувати покладені на мене високі обов'язки президента Республіки Казахстану,

– сказав Токаєв, поклавши праву руку на конституцію країни.



Інавгурація токаєва у Казахстані / Фото Getty Images

Після цього прозвучав гімн країни та артилерійські салюти на честь новообраного президента.

У першій президентській промові Токаєв наголосив, що Казахстан продовжить вести збалансовану і багатовекторну зовнішню політику.

На посту глави держави новообраний гарант має намір зосередитися на вирішенні соціальних завдань, підтримки підприємництва та забезпечення єдності суспільства.

Інавгурація Касим-Жомарта Токаєва у Казахстані / Фото Getty Images

Що відомо про Касим-Жомарта Токаєва? Став президентом країни 20 березня 2019 року після рішення Нурсултана Назарбаєва піти з цієї посади. Раніше 66-річний Токаєв був на посаді голови сенату Казахстану, а до цього – міністром МЗС та прем'єр-міністром.



Має чималий досвід роботи в ООН та ОБСЄ. У 2008 року Токаєв став віце-президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ. А вже в березні 2011 року був призначений на посаду заступника Генерального секретаря ООН, Генерального директора відділення ООН у Женеві, а також особистого представника Генерального секретаря ООН на Конференції з роззброєння.



Також Токаєв є багаторічним президентом Федерації настільного тенісу Казахстану.

На церемонії інавгурації Токаєва був пристуній і попередній президент Нурсултан Назарбаєв. Для нього підготували спеціальне місце у першому ряді.



Нурсултан Назарбаєв на інавгурації свого наступника Токаєва / Фото Getty Images

Що відомо про відставку Нурсултана Назарбаєва?Він був першим і єдиним президентом Казахстану з 1990 року. З 1991 року, коли республіка здобула суверенітет, політик кілька разів перемагав на виборах очільника держави. У 2007 році парламент надав Назарбаєву як першому президентові право балотуватися на найвищу державну посаду необмежену кількість разів. Востаннє екс-казахстанський гарант переміг на дострокових президентських виборах у квітні 2015 року, набравши 97,75% голосів, і пішов на п'ятий президентський термін, який повинен закінчитися в квітні 2020 року. У липні Назарбаєву виповниться 79 років.

Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку з посади президента Казахстану: відео

Президентські вибори у Казахстані супроводжувалися гучними скандалами та мітингами у двох найбільших містах Казахстану – Нур-Султані та Алмати. Правоохоронці затримали щонайменше сто людей, які протестували проти заздалегідь відомих результатів виборів.

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