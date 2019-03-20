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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Назарбаєв ніби встав з крісла президента, але далеко не відійшов, – експерт

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      Хто стане новим президентом Казахстану?
      Хто стане новим президентом Казахстану? / Фото з відкритих джерел

      Відставка президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва була прогнозованою. Щоправда, вважалося, що це відбудеться не раніше 2020 року, напередодні виборів президента цієї азійської країни.

      Про це 24 каналу розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

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      Відставка Нурсултана Назарбаєва насправді не стала аж такою несподіванкою. Протягом півроку експерти говорили, що готується транзит влади. Назарбаєв готує майданчик і каркас майбутньої архітектури переходу влади до наступника. Назарбаєв обрав цей період, оскільки зовнішньополітичні гравці зараз у фокусі уваги мають інші справи. І не надто впливатимуть на перерозподіл сфер впливу в Казахстані,
      – розповідає Віталій Кулик.

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      За словами Віталія Кулика, спікер Касим-Жомарт Токаєв, який виконує наразі повноваження президента – технічна фігура. Насправді є кілька кланів, що конкурують за владу. Група інтересів, пов’язаних з його дочкою Даригою Назарбаєвою. Його зять Тимур Кулібаєв, один з казахських мільярдерів. Але ймовірним претендентом є племінник – генерал-лейтенант Самат Абіш.

      При цьому Кулик наголошує: в Назарбаєва зберігається чималий обсяг повноважень, як у першого президента. В конституції є позиція – перший президент, лідер нації. Перший президент Казахстану є керівником ради безпеки, має можливість звертатися до сенату і уряду та ініціювати певні зміни. Він володіє певним обсягом застосування вето.

      В адміністрацію президента Казахстану повернуто людей, які куруватимуть процес передачі влади. Колишній акім Акмолінської області Малік Мурзалін став заступником керівника АП. Генпрокурором – близький до брата Назарбаєва Гізат Нурдаулетов. Тому Назарбаєв ніби встав з крісла президента, але далеко не відійшов,
      – зауважує Кулик.

      Що відомо про Нурсултана Назарбаєва?Назарбаєв був першим і єдиним президентом Казахстану з 1990 року. З 1991 року, коли республіка здобула суверенітет, він кілька разів перемагав на виборах глави держави. У 2007 році парламент надав йому як першому президентові право балотуватися на вищий державний пост необмежену кількість разів. Востаннє Назарбаєв переміг на дострокових президентських виборах у квітні 2015 року, набравши 97,75% голосів, і пішов на п'ятий президентський термін.

      19 березня Нурсултан Назарбаєв склав повноваження глави держави. "Я прийняв рішення припинити свої повноваження як президента", – сказав Назарбаєв у телевізійному зверненні до народу Казахстану. Нинішній термін президентських повноважень Назарбаєва повинен закінчитися в квітні 2020 року. У липні Назарбаєву виповниться 79 років.

      Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку з посади президента Казахстану:

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини Казахстану Новини політики Нурсултан Назарбаєв Касим-Жомарт Токаєв
      Джерело: 24 канал
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